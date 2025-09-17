Решетников: Россия будет развивать модель возвратной миграции

Россия переходит к новой модели миграционной политики, ориентированной на так называемую возвратную миграцию. В долгосрочной перспективе страна не планирует делать ставку на массовый ввоз рабочей силы из-за границы. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников, сообщает ТАСС.

По словам министра, ключевой принцип будет заключаться в том, что иностранные работники смогут приезжать в Россию на определённый срок, выполнять трудовые функции и затем возвращаться на родину. «В миграции мы будем подходить по принципу: приехал, подработал, уехал», — отметил глава Минэкономразвития.

Он подчеркнул, что Россия не намерена создавать условия для долговременного проживания семей мигрантов и не обязана обеспечивать обучение детей иностранных граждан в школах.

Несмотря на кадровый дефицит в ряде отраслей, акцент будет сделан не на масштабное привлечение иностранной рабочей силы, а на повышение эффективности экономики. «В условиях дефицита кадров Россия всё же будет привлекать иностранных работников, однако ключевая задача — повышение производительности труда. Для этого уже разработан отдельный проект», — сообщил Решетников.