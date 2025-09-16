Министр промышленности и торговли РФ посетил Тобольск

Губернатор Тюменской области Александр Моор совместно с министром промышленности и торговли РФ Антоном Алихановым посетили Тобольскую промышленную площадку компании СИБУР, где оценили передовые производства и инновационные разработки, направленные на достижение технологического суверенитета российской нефтегазохимии.

Губернатор Моор подчеркнул стратегическую важность предприятия «ЗапСибНефтехим», на котором производится каждая вторая тонна полипропилена и полиэтилена в стране.

– Кроме того, здесь расположено единственное в России производство малеинового ангидрида. Это вещество применяется во многих отраслях промышленности. Раньше его приходилось импортировать, а сегодня в Тобольске производят 45 тысяч тонн компонента в год. Подобная работа соответствует целям нацпроекта «Новые материалы и химия», – рассказал Александр Моор на личной странице в соцсети.

Масштабируют разработки по созданию собственных катализаторов и полимерных решений в Центре пилотирования технологий, аналогов которого нет в мире.

– Компания СИБУР не только гигант отечественной нефтегазохимии, но и кузница передовых российских технологий. Как в российском ТЭК идет движение к технологическому суверенитету, продолжим обсуждать завтра на TNF 2025, – подчеркнул глава региона.

Напомним, министр Антон Алиханов примет участие в пленарной сессии «Технологическое лидерство: объединяя усилия» на TNF 2025.