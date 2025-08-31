Жители юга России довольнее жизнью, чем москвичи и петербуржцы

Жители южных городов России оказались более довольны жизнью, чем москвичи и петербуржцы. Согласно исследованию, Самара (6,75), Ростов-на-Дону (6,70) и Краснодар (6,48) стали лидерами по уровню удовлетворенности жизнью, хотя зарплаты там на треть ниже столичных, сообщает пресс-служба SuperJob.

Москва (5,81) и Санкт-Петербург (5,85) попали в список аутсайдеров вместе с Челябинском (5,58), Омском (5,59) и Волгоградом (5,71). Таким образом, высокий доход не гарантирует ощущения счастья: жители столицы чаще оценивают свою жизнь ниже, чем в регионах с более скромными зарплатами.

В среднем по России уровень удовлетворенности жизнью среди экономически активного населения составил 6,18 балла из 10 возможных. Наиболее оптимистично оценивает свою жизнь молодежь до 24 лет (6,53), женщины чаще довольны, чем мужчины (6,44 против 5,87), а наличие семьи и детей заметно повышает чувство благополучия.

Исследование также показало, что работающий человек чувствует себя более удовлетворенным (6,46 балла), чем безработный (5,76). Но парадоксально: обладатели среднего профобразования довольны жизнью больше (6,24), чем выпускники вузов (5,98).