Главный врач Окружного кардиологического диспансера Ирина Урванцева подвела итоги работы клиники в 2025 году

2025 год для Окружного кардиологического диспансера ознаменован большим юбилеем ‒ 1 июля Главной клинике сердца Югры исполнилось 30 лет! За это время в ОКД выполнено 58 000 операций на сердце, пролечено более 103 тысяч человек. За огромными цифрами ‒ жизни, судьбы, счастливые семьи, люди, победившие сердечный недуг.

В каждой истории спасения вклад высококлассных специалистов ‒ команды сердца! С какими результатами она подошла к окончанию юбилейного года?

‒ Ирина Александровна, что Вы считаете основным показателем успешной работы клиники?

‒ Главный показатель работы Кардиоцентра – это спасенные жизни. В стационаре ОКД пролечено почти 10 000 пациентов. Я часто говорю о том, что за этой цифрой – жизнь и здоровье не только самих пациентов, но и их родителей, супругов, детей и близких. Сердечно-сосудистая катастрофа – это всегда потрясение для всей семьи. И путь лечения наши пациенты проходят вместе, рука об руку с лечащим врачом и родными, которые ему помогают и морально поддерживают. Отмечу, что в этом году в стационаре пролечено почти 600 пациентов в возрасте 80+, в том числе ветераны Великой Отечественной войны. О них мы рассказывали читателям Госпабликов и в средствах массовой информации в рубрике «Эхо войны в сердце». Таким больным в приемном отделении при госпитализации надевается специальный идентификационный браслет «Хрупкий пациент», а медицинский персонал всегда оказывает пристальное внимание и особый уход.

‒ Пациентам старшей возрастной группы также проводятся операции на сердце в ОКД?

‒ Возраст пациента является одним из факторов, определяющих методику кардиохирургического лечения. В 2025 году прооперировано более 4 600 человек. Каждая история спасения индивидуальна, и сердечно-сосудистые хирурги разрабатывают тактику лечения, наиболее эффективную для конкретного пациента. Для этого Команда сердца в составе кардиохирургов, рентгенхирургов, операционных медицинских сестер регулярно проходит обучение, участвует в мастер-классах от ведущих экспертов из федеральных медицинских центров, в том числе без отрыва от работы, в операционных ОКД.

В уходящем году в операционном блоке прошло девять обучающих циклов. Мы продолжили осваивать кардиохирургию из мини-доступа, транскатетерную имплантацию аортального клапана (TAVI) при аортальном стенозе, протезирование аортального клапана малотравматичным методом ‒ через J-стернотомию, аортокоронарное шунтирование на работающем сердце. Первыми в Югре врачи Кардиоцентра начали выполнять плановые операции стентирования коронарных артерий с поддержкой ЭКМО (метод экстракорпоральной мембранной оксигенации). Это новый шаг в лечении пациентов группы высокого хирургического риска с ишемической болезнью сердца. Кардиокоманда совершенствует операции на аорте, освоила и успешно внедрила имплантацию криосохраненных детализированных человеческих гомографтов. В этом направлении мы занимаем третье место в Российской Федерации.

‒ ХМАО на протяжении пяти лет является регионом-лидером в РФ с самой низкой смертностью от болезней системы кровообращения. Это высокий показатель труда Команды сердца. Но в целом по стране заболевания сердечно-сосудистой системы остаются в числе основных причин смертности. Отмечаете ли вы в 2025 году увеличение количества обращений пациентов с инфарктом миокарда?

‒ Да, есть такая тревожная тенденция. Всего в 2025 году в Окружной кардиоцентр поступило 1 600 пациентов с острым коронарным синдромом, из них почти у 1 000 человек диагностирован инфаркт миокарда. Особенно настораживает возраст больных – порой сердечно-сосудистая катастрофа случается у пациентов до 35 лет. Второй опасный факт, который мы наблюдаем из года в год – легкомысленность и даже безответственное отношение пациентов к своему здоровью. Все мы информационно подкованы, множество официальных данных на эту тему есть в отрытых источниках, работает социальная реклама, проводятся профилактические мероприятия, я пишу в своих аккаунтах в социальных сетях о симптомах, которые никогда нельзя терпеть! Но, к сожалению, вера в то, что обойдется и «само пройдет» остается, и приводит к самым печальным последствиям.

В 2025 году к нам обращались пациенты, которые терпели жгучую боль в груди не просто часами, а сутками! Но, чем дольше болевой синдром, тем меньше возможностей у врачей на спасение пациента. Об этом важно знать и помнить в любом возрасте и при любом заболевании. Каждому поступившему в приемное отделение ОКД с подозрением на инфаркт выполняется исследование сосудов под рентген-контролем – коронарография, после чего определяется дальнейшая тактика лечения.

Малоинвазивная операция – стентирование, позволяет восстановить кровоток. Рентгенхирурги через прокол в бедренной вене устанавливают своего рода каркас, который поддерживает стенки сосуда. Процедура, которая, по сути, спасает жизни, занимает в среднем около одного часа, при этом пациент находится в сознании, в дальнейшем быстро идет на поправку и уже через несколько дней выписывается на амбулаторное наблюдение. В 2025 году выполнено более 1300 подобных операций по экстренным показаниям, из них при инфаркте 834 вмешательства. При многососудистом поражении коронарного русла принимается решение о выполнении аортокоронарного шунтирования в условиях искусственного кровообращения. Таких экстренных операций в уходящем году было около 100.

‒ В ноябре в Госпабликах Кардиоцентра публиковался материал о создании аортальной команды в ОКД. С чем связано такое нововведение?

‒ Время – золотой ресурс сердечно-сосудистых хирургов. Каждая упущенная минута может стоить жизни пациента. В Кардиоцентре организована специализированная «Аортальная команда» для незамедлительного оказания медицинской помощи определенной категории наиболее тяжелых пациентов. Внутренний приказ подробно и четко определяет порядок действий врачей, участвующих в спасении пациентов с острым аортальным синдромом. Документ детализирует маршрутизацию пациентов, показания к проведению операций, алгоритмы действий медицинского персонала при подозрении на расслоение аорты. В состав команды вошли 15 специалистов – заместитель главного врача по медицинской части, заведующие отделениями кардиохирургии, анестезиологии и реанимации, рентгенхирургических методов диагностики и лечения, операционным блоком, ведущие кардиохирурги, рентгенхирурги, анестезиологи-реаниматологи, кардиологи, врачи функциональной и ультразвуковой диагностики. Каждый из них в любое время суток готов войти в операционный зал и приступить к многочасовой работе. По такому же принципу в клинике сформирована команда для лечения другого грозного заболевания – инфекционного эндокардита.

‒ Уходящий год принес новые достижения и в детской кардиохирургии?

‒ Да, единственное в Югре детское кардиохирургическое отделение добилось выдающихся успехов. В августе руководителем направления стал сердечно-сосудистый хирург, кандидат медицинских наук Петр Лазарьков. До переезда в Сургут доктор работал в городе Пермь, в Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии имени С.Г. Суханова. В отделении прошли лечение почти 600 маленьких пациентов. Этот показатель в сравнении с прошлым годом увеличился на 80%! Количество выполненных операций на детском сердце также возросло и превысило 200. Под руководством доктора Лазарькова в клинике освоены новые методики лечения сложных врожденных пороков сердца, включая гибридные процедуры, минимально инвазивную замену аортальных клапанов у детей, проведение реконструктивных операций пациентам с комбинированными сердечными патологиями, расширился спектр эндоваскулярных процедур.

Статистика впечатляет, но если мысленно вернуться в палату детской кардиохирургии, где своей спасительной операции ожидает малыш, которому всего несколько часов от рождения, то представление о масштабе работы детских кардиохирургов становится несколько иным. 50 совсем крохотных пациентов в возрасте до одного года, мужественно боролись за жизнь вместе с Командой детского сердца ОКД. Боролись и побеждали.

‒ Если говорить про достижения кардиологической службы ОКД, каким словом можно описать их год?

‒ Стабильность ‒ именно так можно описать непрерывный ритм работы поликлинического подразделения. За год проведено 118 тыс. консультаций, из них каждый второй прием врача-кардиолога. В клинико-диагностической лаборатории выполнено более 1 миллиона исследований. Не теряет своей востребованности формат диагностики одного дня – 4 300 пациентов из отдаленных населенных пунктов Югры смогли пройти комплексное обследование сердечно-сосудистой системы в течение нескольких часов в Кардиоцентре. Почти 400 пациентов после этого было направлено на стационарный этап. Диагностика одного дня разработана преимущественно для жителей соседних городов, пациентов специализированного наблюдения лиц с хронической сердечной недостаточностью, онкологических больных, нуждающихся в консультации кардиолога, а также пациенты, прошедшие осмотр в приемном отделении, но не получившие показаний для госпитализации либо отказавшиеся от нее добровольно.

‒ Продолжая тему оказания медицинской помощи иногородним пациентам, какие еще технологии применяются в Окружном кардиоцентре?

По поручению Губернатора ХМАО-Югры Руслана Николаевича Кухарука и во исполнении Приказа Департамента здравоохранения на базе ОКД летом этого года был открыт современный референс-центр. За год проведено 8 000 телемедицинских консультаций в режиме «врач-врач» и «врач-врач-пациент», а также консилиумов и виртуальных «обходов», в том числе с ведущими специалистами отдела неотложной кардиологии Национального медицинского исследовательского центра кардиологии имени академика Е. И. Чазова. Отмечу, телемедицинская связь с коллегами из Ямало-Ненецкого автономного округа в этом году позволила в самые кратчайшие сроки согласовать перевод ямальских пациентов в тяжелом состоянии и своевременно оказать им высокотехнологичную медицинскую помощь. Референс центр оснащен необходимой современной техникой благодаря поддержке компании «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». Эта социальная инициатива помогает развивать современные медицинские технологии и укреплять здоровье югорчан.

‒ Обновление медицинской техники – значимый показатель развития учреждения?

‒ Да, это так. В 2025 году прошло масштабное переоснащение в нескольких отделениях. Было установлено 76 единиц современного отечественного медицинского оборудования общей стоимостью более 157 млн рублей. Среди приобретенного оснащения ‒ рентгеновский комплекс с искусственным интеллектом, аппараты искусственной вентиляции легких для пациентов отделений анестезиологии-реанимации, а также современное ультразвуковое оборудование. Обновление медицинской техники у нас происходит регулярно на протяжении всей истории клинки.

В начале 2000-х именно в Окружном кардиоцентре были выполнены первые процедуры баллонной ангиопластики и стентирования коронарных артерий. С этого началась новая эра в развитии кардиологии и всего здравоохранения Югры!

‒ Завершая интервью, скажите, что Вы считаете главной гордостью Кардиоцентра?

‒ Главной гордостью Кардиоцентра я считаю нашу команду! Всего в штате ОКД трудится более 1 100 человек, в том числе около 260 врачей и почти 500 средних медицинских работников. В юбилейный год мы с особым теплом и вниманием чествовали специалистов, которые работают в ОКД десятками лет. В преддверии наступающего Нового года состоялась церемония вручения памятных знаков «За особый вклад в развитие Кардиоцентра». Среди награжденных ‒ врачи, медицинские сестры, статистики, секретарь, руководители немедицинских подразделений, водители, курьеры, уборщики ‒ люди, которые вместе с Кардиоцентром строят не только трудовой путь, но и всю жизнь! Такие специалисты служат настоящим примером для молодых коллег и олицетворяют собой высшую степень преданности профессии и нашему общему делу. История Кардиоцентра продолжается! Ее страницы будут пополняться новыми именами героев, которые ежедневно борются за здоровье пациентов!

2026 год по восточному календарю пройдет под символом Красной Огненной Лошади. Красный цвет ассоциируется с сердцем, энергией и силой жизни. Я желаю нашим читателям крепкого здоровья, семейного благополучия, взаимной поддержки. Пусть следующие 365 дней вам сопутствуют решительность и успех, а личный и профессиональный путь станут ярким примером стойкости и добрых перемен!