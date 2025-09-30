Компания «ДСК-1» заняла первое место в топе застройщиков по объему текущего строительства

Erid: 2SDnjcLoAVk

По данным портала ЕРЗ.РФ на 1 сентября 2025 года, «ДСК-1» занимает второе место в топе застройщиков Ханты-Мансийского автономного округа — Югры по объему введенного жилья, а также 1-е место в топе застройщиков по объему текущего строительства.

За первые восемь месяцев текущего года компания улучшила свою позицию на четыре пункта, поднявшись с шестого места на второе. Такой рост демонстрирует активное развитие компании и её устойчивую динамику на рынке недвижимости региона.

«За период с января по август 2025 года наша компания ввела в эксплуатацию 23 851 квадратный метр жилья. Этот значительный объем работы позволяет нам говорить о серьезном увеличении доступного жилого фонда в округе. Мы сдали два многоквартирных дома, полностью подготовленных к заселению, а также открыли для новых жителей два современных жилых комплекса с продуманными планировками и развитой инфраструктурой», — сообщил генеральный директор ДСК-1, Богдан Валерьевич Токмаджан.

Подобные результаты отражают не только масштаб реализуемых проектов, но и внимание компании к качеству строительства и комфорту будущих жильцов. Повышение позиции в рейтинге ЕРЗ.РФ подтверждает доверие жителей и партнёров к «ДСК-1», а также эффективность стратегии компании в жилищном строительстве. Пятьдесят пять лет развития, совершенствования и усердной работы команды профессионалов ради обеспечения воплощения мечты тысяч семей обрести свой дом.

Переходите на сайт dsk.one или звоните по номеру: +7 (3462) 39-02-29, чтобы приобрести квартиру у надежного застройщика. Для оффлайн встреч ждём вас по адресу ул. Университетская 19 или Высоковольтная 6/2.

Застройщик: АО Специализированный застройщик «ДСК-1». Продажи ведутся в рамках 214-ФЗ. Разрешение на строительство и проектная декларация размещены на сайте наш.дом.рф.

