«Восток Моторс» приглашает сургутян протестировать новинки Geely и Knewstar

Erid:2SDnjdNCeQN

Автомобили уже давно стали больше, чем просто средством передвижения. Это комфорт, безопасность и возможность подчеркнуть свой стиль. В Сургуте приобрести современные машины брендов Geely и Knewstar можно в официальном дилерском центре «Восток Моторс» на Югорском тракте, 23/1.

Geely: технологии мирового уровня

Марка Geely заслужила доверие российских автомобилистов благодаря сочетанию стиля, качества и разумной цены. Современные кроссоверы Geely отличаются продуманным дизайном, просторным салоном, современными мультимедийными системами и высоким уровнем безопасности.

Сегодня в «Восток Моторс» вы найдете весь модельный ряд Geely, который подходит и для динамичной городской жизни, и для дальних поездок всей семьей. Каждая модель адаптирована к российским дорогам и климату, а пятилетняя гарантия или 150 000 км пробега подтверждает надежность бренда.

Knewstar: премиум-класс в новом формате

Бренд Knewstar ‒ это новые технологии и яркий дизайн. Современные седаны и кроссоверы Knewstar предлагают уникальное сочетание мощности и комфорта. Марка активно развивается в России, и уже завоевала внимание тех, кто ищет свежие решения и премиальное качество по доступной цене.

Удобный салон, инновационные системы безопасности, экологичные двигатели и современный облик ‒ автомобили Knewstar станут отличным выбором для тех, кто ценит стиль и новые возможности.

Почему выбирают «Восток Моторс»

Дилерский центр в Сургуте ‒ это не просто автосалон. Это целый комплекс услуг, созданный для того, чтобы покупка автомобиля была удобной и приятной:

широкий выбор автомобилей Geely и Knewstar в наличии;

специальные кредитные и лизинговые программы;

честный и выгодный Trade-in;

профессиональный сервис и шинный отель;

индивидуальный подход и уютная атмосфера.

До конца августа действуют уникальные предложения:

платеж от 6 560 рублей/мес.;

рассрочка от 0,01% до 8 лет;

гарантия 5 лет;

выгода на Geely до 1 000 000 рублей;

специальные условия для участников СВО, медиков и учителей.

«Восток Моторс» ждет сургутян каждый день с 9:00 до 20:00 без выходных. Здесь вы сможете пройти тест-драйв, оценить все преимущества Geely и Knewstar и выбрать автомобиль, который станет вашим надежным спутником.

Адрес: г. Сургут, Югорский тракт, 23/1

Телефон: +7 (3462) 73-99-09

Сайт Geely: vm-ugra-geely.ru

Сайт Knewstar: knewstar.ru

Начните новый сезон правильно ‒ за рулем Geely или Knewstar из «Восток Моторс»!

Реклама. ИНН 8602205391

ООО «Восток Моторс Юг»