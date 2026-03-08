Поздравление Главы Сургутского района с Международным женским днем

Дорогие женщины!

8 Марта – замечательный праздник. Это отличный повод сказать вам слова любви и признательности.

Вы не только работаете наравне с мужчинами, вы растите детей, занимаетесь домашним бытом и даже защищаете Родину с оружием в руках. И правда в том, что за каждым мужчиной – неважно, великий он или обычный – стоит женщина.

Рождением детей, домашним уютом, своей заботой вы делаете нашу жизнь счастливой. И пусть у каждой из вас будет та же поддержка, защита и любовь, которую вы даете нам, мужчинам.

С праздником вас, дорогие женщины! Мира, добра, благополучия каждой из вас!