Какие меры нужно предпринять, чтобы избежать пожара в своем доме

Страшная трагедия произошла сегодня ночью в СОТ «Прибрежный». Погибли люди, в том числе, дети. Соболезную родным и близким. Следствие разберется в причинах, но людей уже не вернуть. Все, что в наших силах – оказать помощь выжившим и сделать все возможное, чтобы подобное не повторилось.

Накидал несколько простых правил, которых придерживаюсь сам, возможно они спасут жизнь вам и вашим близким:

1. Не включать мощные электроприборы в сеть на это не рассчитанную. Например: электрический обогреватель может потреблять 3-5 кВт, нельзя в бытовую проводку включать их несколько штук, особенно это касается дачных домов, чьи сети вообще могут быть для этого не приспособлены. Если есть сомнения, спросите у профессионалов.

2. Защищайте сети предохранителями и автоматическими выключателями, попросите электрика проверить установленные «автоматы» на работоспособность и соответствие их номинала вашим потребителям. Никаких «скруточек» напрямик в обход автоматов!

3. Следите за целостностью изоляции проводов.

4. Регулярно очищайте дымоходы печей, проверяйте их на утечку газов и температуру в районе перекрытий.

5. Не оставляйте открытый огонь или тлеющие угли без присмотра.

6. Держите наготове исправный огнетушитель и научитесь им пользоваться.

7. Установите датчики дыма и CO2. Стоят они копейки, но реально спасают жизни.

8. Установите системы автоматического пожаротушения в электрические щитки, электрокотлы, соединительные коробки и другие потенциально опасные места.

9. Генераторы и тепловые пушки должны иметь надежную систему вентиляции и отвода выхлопных газов и работать только в присутствии человека.

10. Возьмите в привычку перед сном осматривать все включенные в сеть приборы, печки и обогреватели. Выключайте все лишние потребители.

Главное – берегите себя, свою семью и свой дом.

Также сейчас идет сбор помощи пострадавшим в огне сургутянам. Теплую одежду, постельное белье, полотенца, посуду и все необходимое для проживания можно принести в местное отделение партии «Единая Россия» города Сургут по адресу: проспект Ленина, дом 45, с 9.00 до 17.00. Телефоны: (3462) 35-58-36, 35-60-79.