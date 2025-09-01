16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  80,3316   EUR  94,0479  

Новости

Больше новостей
У вас есть тревога насчет будущего?
Комментировать
0
Больше опросов

Помните, что от качественных знаний зависит ваше будущее

Поздравление председателя Думы Сургута с Днем знаний

Помните, что от качественных знаний зависит ваше будущее
Фото: Дума Сургута

Сегодня – День знаний! Я поздравляю всех с этим праздником, потому что он уже давно стал всенародным. Каждый из нас имеет к нему отношение, ведь это наши дети идут сегодня в школу, колледж, техникум, институт, университет, также, как и мы когда-то…

К тому же, все мы продолжаем свое образование в школе, которая называется школой жизни…1 сентября – день особо торжественный: первые звонки, волнения, цветы, радостные голоса всех, кто пришел в Храм знаний. У первоклассников сегодня начинается новый этап, полный открытий. Пусть он будет интересным и насыщенным! У школьников выпускных классов этот этап заканчивается. И надо использовать его продуктивно для подготовки к экзаменам! Помните, что от качественных знаний зависит ваше будущее.

Всем школьникам и студентам желаю познавать новое, совершать открытия и никогда не сомневаться в своих способностях! Пусть каждый день приносит вам радость и яркие впечатления. Учитесь с интересом и удовольствием. Преподавателям и родителям – терпения и выдержки. Пусть дети не подводят вас и радуют своими успехами. А всем вместе – успехов на пути новых начинаний!


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 10:18, просмотров: 234, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Необычное явление на Оби: сургутяне сняли на видео «водяной смерч» 833
  2. ​Какие новые правила ждут дачников с 1 сентября? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 687
  3. ​«Мой бизнес-лагерь: смена 2025» стартует в Тюменской области 13 сентября 590
  4. ​В Тюменской области повышают доступность медицинской помощи 576
  5. ​Тюменцы высадят 15 гектаров соснового леса в рамках всероссийской акции «Сохраним лес» 519
  6. ​Соцсети, давление и дорогие квартиры: молодежь чувствует себя хуже старших поколений 288
  7. Какой будет ключевая ставка в 2026 году? 283
  8. ​В Югре начался сезон охоты и сбора шишек: что нужно знать 275
  9. Отделение СФР по Югре компенсирует затраты на рабочие места для инвалидов 266
  10. ​Мама и две дочки пострадали в ДТП на трассе в Югре 251
  1. ​Строительство Восточной объездной дороги в Сургуте начнется уже этой осенью 4161
  2. В Сургуте на две недели ограничат движение на «аэрофлотской» развязке 4123
  3. Владимир Базаров — пример того, как даже на неплохого и деятельного чиновника найдется своя «папочка» с уголовным делом 2380
  4. ​Благоустройство Сургута: итоги сезона и планы на будущее // ONLINE 2265
  5. ​Доктор, у меня это. Альцгеймер // ONLINE 2107
  6. В Югре задумались, как сохранить лидерство по добыче нефти в России на 25 лет вперед 1783
  7. ​Geely и Knewstar: стиль, надежность и новые возможности в «Восток Моторс» 1760
  8. ​Бастрыкин заинтересовался дракой мигрантов в Сургуте 1753
  9. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 30-31 августа? // АФИША 1738
  10. ​Собянин и Алекперов могут приехать на 50-летие Когалыма 1734
  1. ​Новый iPhone 17 в России может стоить до полумиллиона рублей в первый день продаж 7636
  2. ​Единственный в истории Сургута 5415
  3. Оборонные комиссии – в действии 5005
  4. ​В Сургуте улицу Киртбая «пробьют» до Тюменского тракта к концу 2026 года 4562
  5. ​В воскресенье в Сургуте перекроют дороги из-за летнего фестиваля 4562
  6. ​Новый сквер в Сургуте оказался без людей – жители предлагают, как это исправить 4341
  7. ​В Сургуте перекроют улицу на время реконструкции «Шаг в бессмертие» 4186
  8. ​Строительство Восточной объездной дороги в Сургуте начнется уже этой осенью 4161
  9. В Сургуте на две недели ограничат движение на «аэрофлотской» развязке 4123
  10. ​В Сургуте назначили нового военного комиссара 3971

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика