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​Рубль один, а курсов много? Или все же нет?

Можно ли говорить, что в России сложилась множественность курсов рубля

​Рубль один, а курсов много? Или все же нет?
Фото из социальных сетей автора

И все-таки, что происходит с валютой? Тем более, что и волатильность курса относительно других валют резко возросла. Теперь практически ежедневные колебания в 1,5-2%, у нас почти норма. С момента наложения санкций США на Мосбиржу курс рубля по факту испытывает некоторое валютное «раздвоение личности». Если не сказать «растроение». Зависит о того, с какой стороны посмотреть. Давайте разбираться.

Как было раньше?

Раньше курс рубля имел две ипостаси: рыночный (он же биржевой) и все остальные. В когорту «остальных» входили курсы банков, обменников, систем денежных трансферов и других операторов обмена, включая криптобиржи и P2P рынок. Надо подчеркнуть главное — все эти курсы по факту не слишком сильно отличались друг от друга. Просто в экстремальных ситуациях могли расходиться спреды. Но, так или иначе, все крутилось вокруг биржевого курса. Так что ни о какой множественности курсов говорить было нельзя. Сейчас мы лишились биржевого курса и вроде бы как остались один на один с легионом разнообразных курсов, главный из которых — межбанковский.

Какой курс самый близкий к правде?

Поскольку Центробанк публикует среднее значение курса по межбанку, то обменять рубли по нему где-либо невозможно. Ведь это «среднее по больнице». На помощь приходят фьючерсы. Цена фьючерсов на доллар ближе всего отражает консолидированный курс рубля от ЦБ РФ в пределах +/-0,5%. Это хорошо было видно по июньской экспирации, которая происходила по курсу ЦБ РФ. Когда опубликовали официальный курс, фьючерсы быстро отразили это изменение в своей стоимости.

Значит ли это, что у нас теперь множественность курсов?

Скорее нет, чем да.

В контексте спредов — да. Разница порой бывает существенная и варьируется от организации к организации. Не говоря уже о том, что курс для физлиц и для юрлиц может существенно отличаться.

В контексте формирования устойчивой разности курсов — НЕТ. Ярким примером такой модели, где реально существует множественность курсов, будет Аргентина, где банковский курс доллар/песо на черном рынке стабильно в 1,5 раз выше официального банковского. Точно не наш случай. У нас все же все разницы находятся в среднем в пределах нескольких процентов, а иногда и долей процентов друг от друга.

Что будет дальше?

Пока система оправляется от шока, расхождения обменных курсов вполне возможны. И в этом нет ничего удивительного. Адаптация рынка во многом зависит от стабильности валютных переводов по внешнеэкономической деятельности, которая в том числе определяет динамику поступления валюты в страну. Тем не менее, создать «одно кольцо один курс, чтоб править всеми» пока вряд ли получится. У каждого из участников обмена разные условия доступа к валюте. И спред продиктован не столько желанием заработать (хотя им тоже), сколько сложностью в получении наличных денег. Но рыночная экономика тем и хороша, что сама покажет дорогу. Регуляторам главное — вовремя подхватить это движение и по возможности не мешать.

Таким образом, подводя итог, получается следующее. Пока у нас все курсовые разницы в целом носят ограниченный характер, и говорить о множественности курсов по «гамбургскому счету» НЕ приходится. Ну, а что будет далее — посмотрим. У нас, как известно, каждый день что-то да происходит.

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05 июля в 19:11, просмотров: 257, комментариев: 0
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