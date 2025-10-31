Первые фото ужаса, исполненного «инвестором» после продажи «Агентства воздушных сообщений» в Сургуте

16+
Крупные города уже украшаются к Новому году. Надо ли и Сургуту сделать это пораньше - в самом начале ноября?
Комментировать
0
Штрафовать дважды за один проезд выше установленной скорости (когда измеряется один участок езды двумя камерами) - это:
Комментировать
0
Вы играете в компьютерные игры?
Комментировать
0
Роза Чемерис – член Комитета по международным делам, заместитель председателя Комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, депутат Госдумы от Югры:

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов 1%

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов 8.7%

Кто такая Роза Чемерис? 83.7%

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры 6.7%

Всего голосов: 104

Комментировать
0
Владимир Сысоев – член Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, депутат Госдумы от Югры:

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов 5.7%

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов 11.5%

Кто такой Владимир Сысоев? 79.3%

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры 3.4%

Всего голосов: 87

Комментировать
0
Николай Новичков – член Комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики, депутат Госдумы от Югры:

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов 1.1%

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов 9.9%

Кто Николай Новичков? 84.6%

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры 4.4%

Всего голосов: 91

Комментировать
0
Николай Езерский – член Комитета по безопасности и противодействию коррупции, депутат Госдумы от Югры:

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов 1.1%

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов 4.5%

Кто такой Николай Езерский? 89.9%

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры 4.5%

Всего голосов: 89

Комментировать
0
Вадим Шувалов – член Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, депутат Госдумы от Югры:

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов 8.4%

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов 38.6%

Кто такой Вадим Шувалов? 43.4%

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры 9.6%

Всего голосов: 83

Комментировать
0
Сергей Лисовский – заместитель председателя Комитета по защите конкуренции, депутат Госдумы от Югры:

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов 1.3%

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов 10.4%

Кто такой Сергей Лисовский? 84.4%

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры 3.9%

Всего голосов: 77

Комментировать
0
Дмитрий Кобылкин – председатель Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, депутат Госдумы от Югры:

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов 7.2%

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов 10.8%

Кто такой Дмитрий Кобылкин? 77.1%

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры 4.8%

Всего голосов: 83

Комментировать
0
Анатолий Карпов – член Комитета по делам национальностей, депутат Госдумы от Югры:

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов 1.5%

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов 14.7%

Кто такой Анатолий Карпов? 77.9%

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры 5.9%

Всего голосов: 68

Комментировать
0
Павел Завальный – первый заместитель председателя Комитета по энергетике, депутат Госдумы от Югры:

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов 1.4%

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов 29%

Кто такой Павел Завальный? 65.2%

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры 4.3%

Всего голосов: 69

Комментировать
0
Эрнест Валеев – заместитель председателя Комитета по безопасности и противодействию коррупции, а также первый заместитель председателя Комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе депутатов, депутат Госдумы от Югры:

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов 0%

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов 16.4%

Кто такой Эрнест Валеев? 80.6%

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры 3%

Всего голосов: 67

Комментировать
0
Ольга Ануфриева – первый заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам, депутат Госдумы от Югры:

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов 3%

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов 9.1%

Кто такая Ольга Ануфриева – первый заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам, депутат Госдумы от Югры? 83.3%

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры 4.5%

Всего голосов: 66

Комментировать
0
​Вместо художественной галереи Сургут получил это // ФОТОРЕПОРТАЖ

Фото: siapress.ru

В Сургуте вместо проданного «Агентства воздушных сообщений» на проспекте Ленина, 35 могли разместить что-то культурное: кружки для детей, музыкальные или художественные, картинную галерею, спортивные секции и тому подобное. Однако, там открылся очередной продуктовый магазин ‒ «Пятерочка».


При входе покупателей встречает привычная картина: кассы, в том числе самообслуживания, овощные и фруктовые прилавки, холодильники с мясом и рыбой, а также островок со свежей выпечкой. Рядом небольшой столик и стулья, чтобы можно было перекусить прямо на месте. Но стоит подняться чуть выше и магазин превращается во что-то иное.

Вместо привычного просторного зала ‒ длинный пустой коридор, серые стены, металлические панели и вывески на потолке: «Бакалея», «Конфеты», «Чай, кофе», «Алкоголь», «Хлеб», «Молоко».

У каждой категории ‒ свой узкий проход, и небольшие комнатки. Складывается ощущение, что это не супермаркет, а поликлиника. А еще хуже ‒ бункер.

«Прикиньте, вот это ‒ то, что сейчас внутри бывшего Агентства. Пятерочка сделала отделы в виде отдельных кабинетов. Такое ощущение, что попал в поликлинику, судя по виду… или в бункер», ‒ поделился своим мнением читатель siapress.ru Михаил Б.

Во многих отделах отсутствуют камеры видеонаблюдения. В одном из дальних углов магазина камера все же есть, но висит нераспечатанная в пленке.

Еще интересно, насколько удобно будет в этой «Пятерочке», особенно мамочкам с детской коляской, то можно столкнуться с другими покупателями, так как проходы действительно узкие.

Причем в радиусе пары сотен метров уже работают «Магнит», «Монетка», «Красное и Белое» и несколько других продуктовых точек. Теперь и «Пятерочка» тут.

«Агентство воздушных сообщений» десятилетиями работало на проспекте Ленина и было одним из узнаваемых мест Сургута. Объект хотели продать еще в 2014 году, но тогда он приносил прибыль. «АВС» включили в план приватизации в 2020 году и тогда оно оценивалось в 317 миллионов, но покупатель не находился.

В декабре 2023 года АВС все же продали ‒ за 125,1 млн рублей. Покупатель приобрел 100% акций компании. После сделки руководство заверяло, что предприятие не сменит профиль и продолжит работать.

«Новый собственник хочет не только оставить агентство, но и развивать его. Может, мы даже откроем где-нибудь еще другие филиалы по городу», ‒ говорила тогда генеральный директор АВС Валерия Абрамова.

Однако в ноябре 2024 года о судьбе «Агентства воздушных сообщений» опять заговорили. В частности, депутаты Думы Сургута вновь утвердили условия продажи. Начальная цена составила 127 млн рублей.

В июне 2025 года история получила продолжение. Следователи задержали бывшего вице-мэра Сургута Виталия Шарова и руководителя департамента имущества Алексея Дворникова. По данным следствия, они помогли продать акции агентства по заниженной цене ‒ все те же 125 млн рублей.

После продажи здания «Агентства воздушных сообщений» жители Сургута надеялись, что в центре появится не очередной коммерческий объект, а что-то полезное и живое. Педагоги и родители говорили о нехватке бесплатных детских кружков и центров развития. Другие предлагали использовать помещение для культурных и образовательных целей. Кто-то вспоминал, каким уютным было здание в прошлом.

Также эта тема поднималась в выпуске «О чем говорят». Журналисты Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский обсуждали, как продажа «Агентства» нанесла ущерб городу.


Сегодня в 15:05, просмотров: 216, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
Сегодня в 15:29
«Пятёрочка» рядом с памятником Основателем города? За что боролись?

