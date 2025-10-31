Первые фото ужаса, исполненного «инвестором» после продажи «Агентства воздушных сообщений» в Сургуте

В Сургуте вместо проданного «Агентства воздушных сообщений» на проспекте Ленина, 35 могли разместить что-то культурное: кружки для детей, музыкальные или художественные, картинную галерею, спортивные секции и тому подобное. Однако, там открылся очередной продуктовый магазин ‒ «Пятерочка».





При входе покупателей встречает привычная картина: кассы, в том числе самообслуживания, овощные и фруктовые прилавки, холодильники с мясом и рыбой, а также островок со свежей выпечкой. Рядом небольшой столик и стулья, чтобы можно было перекусить прямо на месте. Но стоит подняться чуть выше и магазин превращается во что-то иное.

Вместо привычного просторного зала ‒ длинный пустой коридор, серые стены, металлические панели и вывески на потолке: «Бакалея», «Конфеты», «Чай, кофе», «Алкоголь», «Хлеб», «Молоко».

У каждой категории ‒ свой узкий проход, и небольшие комнатки. Складывается ощущение, что это не супермаркет, а поликлиника. А еще хуже ‒ бункер.

«Прикиньте, вот это ‒ то, что сейчас внутри бывшего Агентства. Пятерочка сделала отделы в виде отдельных кабинетов. Такое ощущение, что попал в поликлинику, судя по виду… или в бункер», ‒ поделился своим мнением читатель siapress.ru Михаил Б.

Во многих отделах отсутствуют камеры видеонаблюдения. В одном из дальних углов магазина камера все же есть, но висит нераспечатанная в пленке.

Еще интересно, насколько удобно будет в этой «Пятерочке», особенно мамочкам с детской коляской, то можно столкнуться с другими покупателями, так как проходы действительно узкие.

Причем в радиусе пары сотен метров уже работают «Магнит», «Монетка», «Красное и Белое» и несколько других продуктовых точек. Теперь и «Пятерочка» тут.

«Агентство воздушных сообщений» десятилетиями работало на проспекте Ленина и было одним из узнаваемых мест Сургута. Объект хотели продать еще в 2014 году, но тогда он приносил прибыль. «АВС» включили в план приватизации в 2020 году и тогда оно оценивалось в 317 миллионов, но покупатель не находился.

В декабре 2023 года АВС все же продали ‒ за 125,1 млн рублей. Покупатель приобрел 100% акций компании. После сделки руководство заверяло, что предприятие не сменит профиль и продолжит работать.

«Новый собственник хочет не только оставить агентство, но и развивать его. Может, мы даже откроем где-нибудь еще другие филиалы по городу», ‒ говорила тогда генеральный директор АВС Валерия Абрамова.

Однако в ноябре 2024 года о судьбе «Агентства воздушных сообщений» опять заговорили. В частности, депутаты Думы Сургута вновь утвердили условия продажи. Начальная цена составила 127 млн рублей.

В июне 2025 года история получила продолжение. Следователи задержали бывшего вице-мэра Сургута Виталия Шарова и руководителя департамента имущества Алексея Дворникова. По данным следствия, они помогли продать акции агентства по заниженной цене ‒ все те же 125 млн рублей.

После продажи здания «Агентства воздушных сообщений» жители Сургута надеялись, что в центре появится не очередной коммерческий объект, а что-то полезное и живое. Педагоги и родители говорили о нехватке бесплатных детских кружков и центров развития. Другие предлагали использовать помещение для культурных и образовательных целей. Кто-то вспоминал, каким уютным было здание в прошлом.

Также эта тема поднималась в выпуске «О чем говорят». Журналисты Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский обсуждали, как продажа «Агентства» нанесла ущерб городу.