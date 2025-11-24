105 лет назад учреждена первая музыкальная школа в Сургуте

Октябрь 1920 года в сургутской истории ознаменован образованием первой на Тобольском Севере музыкальной школы. Основы классической музыкальной культуры в нашем городе заложили учителя-просветители супруги Петр Ильич и Глафира Федоровна Кучковы.

В Тобольском государственном архиве сохранилось немало интересных фактов об истории этой семьи, воспитавших пятерых детей, трое из которых стали педагогами.

Из воспоминаний П.И. Кучкова: «Надо сказать, что после окончания Тобольской семинарии я занимался музыкальной деятельностью (управление хорами, организация музыкальных выступлений, преподавание пения). Естественным было мое желание заниматься в Сургуте этим делом, к которому я был уже подготовлен. Будучи ответственным по УОНО (уездный отдел народного образования – прим. ред.) за внешкольную работу, я предложил организовать музыкальную школу».

В 1920 году Петр Ильич Кучков назначен заведующим музыкальной школой. Разместилась она в одном из купеческих домов.

Педагог, композитор, певец Петр Кучков родился 23 сентября 1898 года в Тобольске. В Сургуте учительствовал с 1919 по 1923 гг. Фото из архива СМИНО.

Было объявлено, что в школу принимаются все желающие обучаться игре на фортепиано и пению, не старше 30 лет. С теми, кто решил посещать школу, преподаватели договорились, что вместо платы за обучение каждый будет ежедневно приносить по полену дров для отапливания помещения. Своими силами подготовили дом к началу занятий. Девушки скоблили, белили, мыли, парни оборудовали сцену для выступлений. Занавес выкроили из бракованных мешков из-под муки, предварительно отмыв их в речке. Мешковину выварили в краске, которую достали у рыбаков (в лавке ткань можно было приобрести в обмен на пушнину или рыбу).

Местный житель Герман Яковлевич Назаров подарил концертный рояль. Но одного инструмента для занятий было недостаточно, поэтому решили ехать в Тобольск «выбивать» рояль. В это время Петр Ильич находился на совещании в Тюмени, где надолго застрял из-за распутицы. В Тобольск поехала Глафира Федоровна. Дело не из легких: нужно было не только выхлопотать инструмент, но и погрузить его на пароход и привезти.

Из воспоминаний П.И. Кучкова: «Мы знали, что Глафира Федоровна с ее энергией и инициативой с этим справится. С большим трудом удалось заполучить инструмент, в Тобольске никто не хотел отдавать рояль Сургуту. Глафира Федоровна организовала погрузку рояля на пароход и привезла в Сургут небольшой концертный рояль «Беккер».

1 сентября 1921 года музыкальная школа приступила к занятиям.

Класс фортепиано вел Аркадий Степанович Знаменский (в Сургут А.С. и А.А. Знаменские приехали летом 1921 года). Преподавание в музыкальной школе он совмещал со своей основной работой учителя математики в школе II ступени. Петр Ильич Кучков, будучи заведующим, преподавал уроки пения и сольфеджио. Музыкальной грамоте учила Глафира Федоровна Кучкова.

Из воспоминаний П.И Кучкова: «Спустя месяц после начала занятий мы дали первый концерт. Для участия в нем были приглашены П.И. Трофимов (заведующий УОНО), обладатель хорошего баса. Анна Андреевна Знаменская обладала приятным сопрано. Из учащихся музыкальной школы пока подавал надежду только один Сазонов.

Антонина Ильинична Кайдалова и учитель рисования Г.М. Попов поставили отрывок из пьесы (Антонина Ильинична была не только учительницей, но и человеком ярко выраженного дарования актрисы). А.С. Знаменский в этом концерте сыграл несколько вещей, я исполнил романсы «С тобой мне быть хотелось» Гречанинова, «Отчего я люблю тебя, тихая ночь» Чайковского, «Я помню чудное мгновенье» Глинки. Дуэтом со Знаменским мы спели элегию Глинки «Не искушай». П.И. Трофимов спел «Песню варяжского гостя» из оперы «Садко», «Ты придешь, моя заря» из оперы «Жизнь за царя» Глинки. В заключение Павел Иванович попросил собравшихся спеть хором вместе с ним припев «Дубинушки», это вызвало большое оживление в зале.

В следующих концертах выступали и наши ученики. С успехом выступили Сазонов (фортепиано) и Мария Щепеткина (сопрано)».

Но каких грандиозных успехов следовало ждать от учеников, когда в наличии было всего одно пособие для фортепиано (школа Густава Дамма), а для записи нотных знаков использовались старые газеты и самодельные чернила из брусники?!

И, тем не менее, история первой музыкальной школы в Сургуте интересна как один из опытов частной инициативы ради общественного блага. Обстановка 20-х годов прошлого столетия совсем не предрасполагала к открытию школы, и Кучков не мог надеяться на то, что уездный военно-революционный комитет обеспечит ее всем необходимым. Рассчитывать приходилось только на себя и на заинтересованных сургутян. Веря в грядущее, Петр Ильич берется за дело.

Архивные документы сообщают, что кроме благотворительных спектаклей даются платные концерты, проводится подписка в пользу музыкальной школы. Жители откликаются на обращение за поддержкой (сохранился подписной лист с фамилиями 72 жертвователей).

Вечер, посвященный памяти П.И. Кучкова в ИКЦ «Старый Сургут». 2018 год. Фото Л. Захаровой.

Одновременно П.И. Кучков, заботясь о достаточной учебной базе, ведет переписку с Тюменью и Тобольском, ходатайствует о доставке инструментов, нот, методических пособий. Так, в июле 1921 года из Тюмени в Сургут уходит посылка с нотами 16 произведений Бетховена, Вагнера, Рейнека, других композиторов. Тем же летом Кучков пишет заведующему художественным подотделом Тобольского уездного отдела наробраза Дюпину слова благодарности «за высылку рояля» … и, рассчитывая на вашу любезность, прошу вас, по мере возможности, снабдить Сургутскую музыкальную школу нотами и учебными руководствами, как-то: этюдами, экзерсисами, романсами, ариями, легкими хоровыми песнями, а также учебниками по элементарной теории, гармонии и истории музыки».

Жаль, что такой рояль «Беккер», доставленный из Тобольска в Сургут в начале 20-х годов прошлого столетия, местные музейщики не сохранили. Фото Л. Захаровой.

Судя по историческим материалам, лето 1921 года было для Кучкова временем огромных забот. Окончание гражданской войны на Тобольском Севере вселяло надежду на более плодотворную работу школы в новом учебном году. В записке «О производстве ремонта помещения Сургутской музыкальной школы I ступени он пишет: «… при школе имеется театр, который соответствует по положению о музыкальной школе мастерской (классу) маленьких коллективов; здесь учащиеся школы путем публичных выступлений приобретают навыки совместной игры; здесь могут быть устраиваемы музыкальные беседы, чтения по истории музыки, а также музыкально-педагогические рефераты».

Наиболее поздний документ – это письмо Петра Ильича в уездный отдел народного образования, датируемый 9 января 1922 года. В нем констатируется, что школа почти не имеет дров, температура в классах не поднимется выше семи градусов, и просит закрыть заведение. Здесь же он напоминает, что за полтора года получил жалованье всего за один месяц.

Так закончился этот пионерный опыт.

В 1929 году, когда Петр Кучков снова вернулся в Сургут, он нашел первый рояль, подаренный Германом Назаровым, разграбленным и брошенным в груде хлама в народном доме, со снятыми струнами, оторванными клавишами, вырванными педалями. Кучков привел инструмент в пригодность и некоторое время он использовался, но в последствие был окончательно разорен.



Второй рояль, привезенный из Тобольска, благодаря Аркадию Знаменскому удалось спасти от разорения. После закрытия музыкальной школы Знаменский перевез рояль в школу II ступени, где он работал преподавателем математики, позже поставил в свой дом. Таким образом, раритетный инструмент был сохранен и со смертью Знаменского в 1982 году был передан или музею, или современной музыкальной школе. Во всяком случае, на этот вопрос никто толком не ответил. А жаль! Историческую реликвию следовало бы хранить!

Использованы документы Тобольского государственного архива, СМИНО.