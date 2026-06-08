Ханты-Мансийский НПФ по итогам первого квартала получил доходность 16,47%

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По итогам первого квартала 2026 года доходность пенсионных накоплений Ханты-Мансийского НПФ составила 16,47%* годовых, превысив среднерыночный показатель на 3,37 процентного пункта. Согласно данным Банка России, среди негосударственных пенсионных фондов с объемом пенсионных накоплений свыше 20 млрд рублей фонд показал второй результат по доходности.

«Мы продолжаем придерживаться инвестиционной стратегии, ориентированной на сохранность средств клиентов и использование возможностей, которые предоставляет рыночная конъюнктура. Результаты первого квартала подтверждают, что даже в рамках умеренно-консервативной стратегии можно добиваться доходности выше среднерыночных значений», — отметила президент Ханты-Мансийского НПФ Мария Стулова.

По данным Банка России, средневзвешенная доходность пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов за первый квартал 2026 года составила 13,1% годовых.

*Указана доходность размещения средств пенсионных накоплений до выплаты вознаграждения негосударственному пенсионному фонду.

Erid:2SDnjeA9dPG

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АО "Ханты-Мансийский НПФ"