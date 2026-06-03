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Участники СберПрайм Зелёного Марафона поставили новые рекорды в Ханты-Мансийске. Чемпионка России в категории Мастерс на дистанции 800 метров и рекордсменка Югры среди женщин сургутянка Анастасия Лисина два года подряд принимает участие в Зеленом марафоне Сбера. В 2025 она заявилась на дистанцию 10 километров и стала первой. В этом году спортсменка решила проверить свою выносливость на маршруте полумарафона – 21,1 километр.

Анастасия Лисина, победитель Зеленого марафона-2026 среди женщин на дистанции 21,1 км:

«Полумарафон - отличная дистанция. Она достаточно длинная, чтобы успеть оценить свою физическую форму, полюбоваться городскими пейзажами, получить мощный заряд энергии от болельщиков. На Зеленом марафоне в Ханты-Мансийске поддержка зрителей действительно впечатляет, «точки боления» по маршруту создавали невероятную атмосферу праздника. Но самыми главными моими болельщиками всегда остается семья - муж и дети. Они поддерживают меня во время всего тренировочного процесса и разделяют со мной радость победы!»

В этом году на Зеленом марафоне Сбера в Ханты-Мансийске Анастасия Лисина взяла первое место в дистанции 21,1 км среди женщин с результатом 01:24:49. Признается, что уже планирует своё участие в 2027-ом, хочет снова выйти на старт Зеленого марафона и забрать ленту победителя полумарафона. Для этого планирует продолжать совместные тренировки с командой «Бегового проекта Сургута» под руководством Александра Скворцова.

Впервые с 2016 года Зеленый марафон Сбера прошел в столице Югры – Ханты-Мансийске. На старт вышли почти 3000 участников. В торжественных награждениях победителей дистанций среди взрослых принимали участие именитые спортсмены.

Сергей Крянин, почетный гость Зеленого марафона-2026, мастер спорта международного класса по лыжным гонкам, многократный чемпион России, бронзовый призер Чемпионата мира, участник двух Олимпийских игр по лыжным гонкам:

«Огромная благодарность организаторам Зеленого марафона в Ханты-Мансийске в 2026 после долгого перерыва. Хочется, чтобы в нашем городе он стал традиционным. Это классный праздник. Я был участником, болельщиком и почетным гостем на награждении дистанции 4,2 км, слышал и видел вокруг только восторг и положительные эмоции!»

Виталий Дорошенко, управляющий Югорским отделением Сбербанка:

«Благодаря поддержке югорчан, властей округа, партнеров мы провели большой спортивный праздник в Ханты-Мансийске! Как и в прошлом году в рамках Зеленого марафона мы провели приветствие корпоративных команд. Это уже становится традицией нашего забега. Более 45 коллективов Ханты-Мансийска, Сургутского района, Нижневартовска, Урая, Нягани вышли со своими флагами на тожественном открытии Зеленого марафона».

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