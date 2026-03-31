Жители Югры могут оформить договор долгосрочных сбережений через центры «Мои Документы»

Erid: 2SDnje7P7FP

Югра вошла в число пилотных регионов, в которых Минфин России запустил проект по онлайн-оформлению договоров долгосрочных сбережений через многофункциональные центры.

Программа долгосрочных сбережений (ПДС) – это государственная программа для формирования личных накоплений на долгий срок. Программа создана по инициативе Президента России Владимира Путина и реализуется под контролем Минфина и Минцифры России. Накопления формируются из личных взносов участника, которые инвестируются негосударственными пенсионными фондами. Так, в Ханты-Мансийском НПФ доходность по ПДС за 2025 год составила 22,72%, а за 2024 – 23,41%*. При выполнении условий ПДС участники имеют право на софинансирование от государства до 360 тыс. руб. за 10 лет и налоговый вычет.

Сотрудники югорских МФЦ теперь будут объяснять посетителям преимущества программы долгосрочных сбережений и помогать заключить договор онлайн. Консультация и оформление бесплатны. Услуга доступна во всех 89 центрах «Мои Документы» на территории Югры. Для оформления договора гражданину необходимо иметь только подтвержденную учетную запись на портале госуслуг.

«Возможность заключить договор по ПДС в МФЦ повышает доступность программы долгосрочных сбережений и укрепляет доверие граждан. Они получают ещё один удобный канал, где можно принять взвешенное решение и оформить ПДС. Ханты-Мансийский НПФ уделяет большое внимание тому, как объясняется программа, как выстроен клиентский путь и как быстро можно получить ответ на возникающий вопрос. Мы благодарны коллегам из МФЦ Югры за готовность поддержать такой подход и сделать оформление ПДС проще для югорчан», – сказала президент АО «Ханты-Мансийский НПФ» Мария Стулова.

«Наша задача – сделать так, чтобы югорчанам было удобно получать востребованные услуги в формате одного окна. Программа долгосрочных сбережений хорошо ложится в инфраструктуру МФЦ: процесс стандартизирован, маршрут для заявителя понятен, а качество услуги обеспечивается едиными требованиями к обслуживанию. Рассчитываем, что новый сервис будет востребован у жителей округа», – отметил директор АУ «МФЦ Югры» Юрий Угорелов.

По данным Банка России, на начало 2026 года югорчане заключили по программе долгосрочных сбережений более 190 тысяч договоров и перечислили на счета около 12 млрд рублей.

*Результат инвестирования в прошлом не гарантируют доходность в будущем.

