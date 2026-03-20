Уралсиб ведет традиционную ежегодную онлайн-трансляцию жизни семейства сапсанов

Весна в Уфе началась 16 марта ‒ в 20:12 камеры, установленные на крыше главного здания банка Уралсиб, зафиксировали прилет сапсана на привычное место гнездования. Многолетние наблюдения ученых-орнитологов показали, что есть верная примета: после возвращения соколов с зимовки, в город непременно приходит устойчивая климатическая весна и тепло.

Соколы гнездятся на крыше банка в Уфе более 20 лет. Площадка на крыше Уралсиба стала для птиц привычным и безопасным местом для выведения потомства. С 2019 года Уралсиб, совместно с Башкирским отделением Союза охраны птиц России, региональным отделением Русского географического общества в Республике Башкортостан и инициативной группой проекта «Атлас птиц Уфы», ведет традиционную ежегодную онлайн-трансляцию жизни семейства сапсанов. За это время появилось 14 птенцов.

Как правило, трансляция начинается в период насиживания кладки, когда самка будет постоянно находиться на выступе крыши, а самец – заниматься охотой и добычей пищи для матери будущего потомства. Немного фактов. Кладка яиц происходит после 19-21 дней периода «брачных танцев» по возвращению сапсанов, и обычно в ней от 2 до 4 яиц – самка откладывает их через каждые 48 часов. Период насиживания длится от 33 до 35 дней, и семейство соколов пополняется новыми птенцами, которые к лету уже встают на крыло и, окрепнув, покидают родное гнездо.

Уралсиб на протяжении многих лет бережно заботится о своих крылатых подопечных, обеспечивая им комфортные условия для вывода птенцов: к возвращению соколиного семейства площадка обязательно тщательно очищается от остатков добычи и следов гнездования птиц прошлого сезона, обновляется слой насыпи на выступе крыши, проверяется дренаж. Специалисты Уралсиба ежегодно обеспечивают организационную и техническую поддержку онлайн-трансляции, обеспечивают контроль и передачу данных ученым, доступ орнитологов для фотофиксации птенцов, а также для их последующего кольцевания. Также на период гнездования в банке вводится режим тишины – приостанавливаются все работы на фасаде и крыше высотного здания, чтобы не спугнуть птиц.

Узнать, что происходит на крыше банка и почему сапсанам приглянулось это место, можно в фильме участника проекта и члена Башкирского отделения Союза охраны птиц России Галии Гайсиной и группы ученых, по ссылке.

Erid:2SDnjcYomXF

