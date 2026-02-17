Erid:2SDnjc4cssf

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга по объемам ипотечного кредитования и размеру ипотечного портфеля по итогам 2025 года, согласно данным аналитического исследования «Русипотеки». Также Уралсиб вошел в первую десятку банков по объемам ипотечного кредитования на первичном рынке покупки жилья и по выдачам в рамках программы Семейной ипотеки.

Ипотека является одним из наиболее востребованных продуктов в Уралсибе. За 2025 год банк увеличил объем выдачи ипотечных кредитов в 1,7 раза – до 39,7 млрд рублей, из которых 18,6 млрд рублей было выдано на покупку жилья на первичном рынке. Ипотечный портфель Уралсиба по итогам 2025 года вырос со 138,3 млрд рублей (на 01.01.2025 г.) до 157,3 млрд рублей (на 01.01.2026 г.).

Основной рост в этот период происходил за счет кредитования в рамках собственных программ банка – его объем в 2025 году вырос в 4,8 раза по сравнению с 2024 годом – до 25 млрд рублей, а доля в общем объеме выдач – до 63%. Наиболее востребованной стала программа кредитования на покупку вторичного жилья. Выдачи по программе Семейной ипотеки за указанный период составили 14,7 млрд рублей.

Сегодня ипотечный кредит на покупку строящегося или готового жилья в рамках собственных программ Уралсиба можно получить по ставке от 18,39% годовых, полная стоимость кредита (ПСК) составляет 18,588– 28,736% годовых.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

