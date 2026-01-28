16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  76,2662   EUR  91,2988  

Новости

Больше новостей
Вы будете смотреть трансляции с зимней Олимпиады в Италии, которые в России покажут официально?

Да, все без исключения трансляции, если смогу 5.3%

Да, выборочно соревнования 26.5%

Да, церемонию открытия и закрытия 29.5%

Нет 38.6%

Всего голосов: 132

Комментировать
0
Обязательное чипирование животных - это:
Комментировать
0
Больше опросов

​Сберечь и приумножить: в ХМАО каждый четвертый вклад открыли люди старшего возраста

Сбережения старшего поколения в ХМАО выросли на 7% за год

​Сберечь и приумножить: в ХМАО каждый четвертый вклад открыли люди старшего возраста
Фото: Сбер

Erid: 2SDnjemnKtC

В 2025 году жители Ханты-Мансийского автономного округа старшего поколения на счетах в Сбере хранили 100 млрд рублей — это на 7% больше, чем годом ранее. Всего на жителей ХМАО этой возрастной категории в банке приходится 25% вкладов.

Светлана Панкратова, заместитель председателя Уральского банка Сбербанка:

«Доход от размещённых средств — это важная часть личного бюджета, которая помогает чувствовать себя увереннее и свободнее в повседневной жизни, даёт ощущение стабильности. Мы знаем, что людям старшего возраста важно понимать, как работают банковские инструменты, которые позволяют приумножать и защищать сбережения, поэтому Сбер уделяет большое внимание развитию финансовой грамотности пенсионеров. А на сайте Сбера каждому доступны полезные материалы».

Сбер развивает сервисы, уделяя особое внимание удобству, надежности и пользе. Для тех, кто получает пенсию в Сбере, действуют специальные условия, включающие повышенные ставки по вкладам. Пенсионерам также доступна оплата коммунальных услуг без комиссии. Кроме того, они могут получать бонусы Спасибо при оплате покупок в выбранных категориях и использовать их у партнёров программы лояльности банка. Оформить перевод пенсии можно в приложении СберБанк Онлайн или при поддержке сотрудников Сбера в любом офисе банка.

Erid: 2SDnjemnKtC
Реклама. ИНН 7707083893
ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 17:35, просмотров: 208, комментариев: 0 реклама на siapress.ru
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. На суде против Алексея Шипилова обвинение представило купюры, которые, по версии следствия, и были взяткой 470
  2. Жизнь молодой югорчанки висела на волоске — медики отправили ее в Москву на пересадку печени 458
  3. ​А пока прощания по полчаса: новый ритуальный зал в Сургуте планируют открыть не раньше конца 2028 года 434
  4. ​Предлагаемая зарплата в ХМАО выросла на 35% за три года 414
  5. ​Департамент образования Сургута отметил 60-летний юбилей 398
  6. Россию на Олимпиаде-2026 представят 13 спортсменов — список 387
  7. В Югре ребенок получил 100 тысяч рублей компенсации за травму на детской площадке 384
  8. В Югре силовики провели масштабные рейды, по итогам которых выписали 350 протоколов за нарушение миграционных законов 369
  9. ​Когда коммунальные платежи перестали быть понятными 349
  10. ​В детсадах Сургута могут ввести группы с 13-14-часовым пребыванием 328
  1. ​Холодная вода в Сургуте подорожала до почти 68 рублей за кубометр 5687
  2. ​Чипнут всех 3973
  3. В Белом Яру строители нового храма установят памятник Николаю II и его семье 3039
  4. ​Снос cургутcкого вокзала — это преступление. Округу пора брать эту историю в свои руки, если РЖД ничего не может сделать 2320
  5. ​«Самолет» без конкурса заходит на территорию НТЦ. И что же за это хочет город? Всего детсад и школу?! 2279
  6. ​В Сургуте убрали контейнер для сбора пластика – власти объяснили причину 2239
  7. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 24-25 января? // АФИША 2237
  8. Эксперты рассказали, что +12 градусов в салоне автобуса — это норма (но ниже уже нельзя). И объяснили, почему так 1967
  9. Россия готова направить миллиард долларов в Совет мира на поддержку Палестины — президент 1963
  10. ​18-летнюю жительницу Сургута подозревают в похищении подростка в Красноярске 1949
  1. ​Куда сходить в Сургуте на новогодних праздниках? // АФИША 7389
  2. ​Где в Сургуте покататься на коньках и лыжах: опубликована зимняя карта города 6519
  3. ​Посадки года. В 2025 году в СИЗО отправлялись люди с больших высот власти и бизнеса 6367
  4. ​Уралсиб запустил сервис для работы на автоматизированной упрощенной системе налогообложения 6291
  5. Более 4 миллионов километров проехали сургутяне вместе с Drivee 6192
  6. ​«Ирония судьбы» с югорским окладом // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 6170
  7. Рождество сквозь века // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 5992
  8. ​Холодная вода в Сургуте подорожала до почти 68 рублей за кубометр 5687
  9. ​Сильный ветер − повод остаться дома: актировки в Сургуте будут объявлять по новым критериям с 19 января 5336
  10. ​Сделка с гарантией: сервис Сбера защитит при покупке недвижимости 5194

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика