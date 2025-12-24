Сервис наиболее востребован в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Новосибирске и Екатеринбурге

Erid: 2SDnjebCErc

В 2025 году выездные менеджеры Сбера проехали 2,7 млн км по пути к клиентам. Они отвечали на актуальные вопросы о Программе долгосрочных сбережений, помогали устанавливать приложение СберБанк Онлайн и доставили клиентам 1 млн дебетовых, кредитных и детских карт.

Самым популярным продуктом в выездном сервисе банка стала именная дебетовая СберКарта – 630 тыс. карт вручены их владельцам. Востребованность услуги подтверждает и статистика по детским картам: в этом году юным клиентам доставлено карт в пять раз больше, чем годом ранее.

В 2025 году в топ-5 городов по популярности выездного сервиса вошли Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Новосибирск и Екатеринбург.

За выезд сотрудника Сбера платить не нужно. Клиент сам выбирает на сайте или в приложении банка удобное время и адрес доставки. Встреча с выездным менеджером занимает не более 15 минут. За это время он объясняет и показывает, как пользоваться продуктом.

Банк доставляет карты и корпоративным клиентам. В текущем году выездным сервисом Сбера воспользовались более 25,5 тыс. корпоративных клиентов – это в два раза больше, чем в 2024-м.

