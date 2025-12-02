Флагманский карточный продукт Банка Уралсиб сочетает в себе наиболее востребованные у клиентов возможности

Erid:2SDnje9vX9R

Карта «Прибыль» Банка Уралсиб вошла в Топ-3 рейтинга лучших дебетовых карт с бесплатным обслуживанием и кешбэком, согласно исследованию Банки.ру. Продукт занял первое место рейтинга в числе трех участников с максимальным количеством баллов за возможности, которые предлагает карта.

В исследовании участвовали карты «Мир» российских розничных банков из Топ-30 по активам (на 01.10.2025 г.) – универсальные, не являющиеся премиальными или кобрендинговыми, доступные для оформления совершеннолетним новым клиентам банка, не относящимся к льготным категориям (зарплатным клиентам, вкладчикам, сотрудникам предприятий-партнеров и т. д.), с условиями на 14.11.2025 года.

Карты в итоговой рейтинговой таблице ранжировались по сумме баллов, в которой учитывались оценки по нескольким ключевым показателям: стоимость выпуска и обслуживания карты, наличие цифрового формата, доставки и возможности оформления на Банки.ру, а также получения кешбэка в категориях «Маркетплейсы», «Одежда и обувь», «Электроника», «Спорттовары», «Дом и ремонт».

«Прибыль» – флагманский карточный продукт Банка Уралсиб. Он сочетает в себе наиболее востребованные у клиентов возможности – кешбэк за покупки до 30%* и процент на остаток до 14% годовых (при совершении покупок от 10 тыс. рублей в месяц), а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом.

Более подробно о карте «Прибыль» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

*В бонусных рублях, подробнее о программе лояльности на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Erid:2SDnje9vX9R

Реклама.ИНН0274062111

ПАО « БАНК УРАЛСИБ»