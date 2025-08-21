16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  80,2548   EUR  93,5049  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​В МегаФон теперь можно перейти со своим тарифом

Абоненты любых операторов могут оформить сим-карту в МегаФоне и перенести на неё «копию» своего действующего тарифа

​В МегаФон теперь можно перейти со своим тарифом
Фото: МегаФон

Erid:2SDnjecy5iW

МегаФон запустил услугу по переносу тарифа: абоненты любых операторов могут оформить сим-карту в МегаФоне и перенести на неё «копию» своего действующего тарифа. Сделать это можно как онлайн через мобильное приложение, так и придя в салон оператора. Это первое и абсолютно уникальное предложение на телеком-рынке.

Перейти в сеть МегаФона со своим привычным тарифом абоненты других операторов мобильной связи могут, зарегистрировав новую сим-карту или оформив переход по процедуре MNP (MobileNumberPortability— перенос мобильного номера), при этом перенести на неё базовые условия своего текущего тарифа — абонентская плата, пакеты минут, гигабайт и смс — даже если аналогичного нет среди предложений МегаФона. Кроме того, бесплатно в тарифе будут доступны восемь МегаСил на выбор, добавление номера в МегаСемью и виртуальный ассистент Ева.

Чтобы оформить процедуру перехода, достаточно зайти на страницу услуги на сайте МегаФона и загрузить скриншот имеющегося тарифа. После верификации тарифного плана клиент сможет получить промокод, который нужно будет ввести в поле «У меня есть промокод» или показать сотруднику в салоне при оформлении сим-карты офлайн.

«Мы открываем новую возможность: если раньше можно было перейти от одного оператора к другому, сохранив номер, то теперь в МегаФон можно перенести ещё и условия действующего тарифа. Это будет особенно актуально, например, если клиент не очень доволен качеством связи своего оператора, но хочет сохранить условия его тарифа. Мы рассчитываем, что клиенты оценят новую услугу, и планируем совершенствовать её условия», — говорит коммерческий директор МегаФона Дмитрий Рудских.

Услугой могут воспользоваться также действующие абоненты МегаФона. К примеру, это может быть клиент оператора, который решил завести ещё одну сим-карту. Оформить перенос можно через мобильное приложение, перейдя в раздел «Мой тариф».

Услуга предоставляется бесплатно и доступна действующим и новым клиентам МегаФона по всей стране.

Erid:2SDnjecy5iW
Реклама. ИНН7812014560
ПАО Мегафон


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 16:39, просмотров: 196, комментариев: 0 реклама на siapress.ru
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В Нижневартовске подросток на самокате сбил ребенка, а водитель «Лады» ‒ велосипедиста 353
  2. В России можно будет лишиться водительских прав, неудачно сходив к врачу 346
  3. ​Как изменится расчет отпускных, компенсаций и выходных пособий с 1 сентября? // КОНСУЛЬТАЦИЯ 344
  4. ​В Сургуте открыли серию торжеств по случаю Дня государственного флага 343
  5. ​Бастрыкин поручил возбудить дело после жалобы пациентки из Сургута, ставшей инвалидом 343
  6. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 23-24 августа? // АФИША 332
  7. ​В Сургуте за семь месяцев родилось 4 532 ребенка 313
  8. ​Школы Сургутского района готовы к новому учебному году 309
  9. ЦБ придумал, как спасти деньги россиян, которые пытаются снять наличку для мошенников в банкомате 298
  10. В Югре больше всех за работу конкурируют директора по персоналу, копирайтеры и редакторы 288
  1. ​В Сургуте появился мурал, посвященный тепловой системе 2472
  2. ​Погода в Сургуте в эти выходные: грозовая суббота и солнечное воскресенье 2273
  3. Если бы в Сургуте твердо решили ограничить предельную этажность домов — разговор про социальную инфраструктуру сразу стал бы более предметным 1865
  4. ​Ремонт одного из участков проспекта Ленина в Сургуте практически завершен 1827
  5. ​Сургут укрепляет позиции: население растет, экономика стабильная, а бизнес выходит из тени 1781
  6. ​«Руководство выводов не сделало»: сотрудница травмцентра Сургута пожаловалась на травлю со стороны коллег 1776
  7. ​Под видом защиты − новые риски 1741
  8. ​Со строек Сургута увезли более 100 мигрантов – в городе прошли массовые рейды 1627
  9. Сургуту нужно перестроить свою ливневку, как некогда перестроили всю коммуналку 1620
  10. «В Сургуте есть четыре места, где чаще всего забиваются ливневки, на одном из них сделают капремонт» 1514
  1. ​Львенок Харис из Сургута обрел дом 28968
  2. ​Сургутянам рассказали, где готовы платить свыше 150 тысяч рублей 6811
  3. ​У бывшего мэра Владивостока изъяли 821 объект недвижимости 6394
  4. ​А Сайма ждет… 5020
  5. Городская власть взялась за общественные пространства, а другие убивают эти пространства заборами 4552
  6. ​Кому в 2025 году могут не выдать водительские права? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4256
  7. ​Солнце обожгло? Не повторяйте эти ошибки // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4081
  8. Сургутянам рассказали, когда очистят Сайму у будущей набережной со стороны СОКБ 3982
  9. ​А где вонь? // ФОТОРЕПОРТАЖ 3843
  10. ​Психическое здоровье собак: на что обратить внимание хозяину // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3581

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика