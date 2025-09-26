В Нижневартовске муниципальным автобусом впервые управляет женщина

В Нижневартовске в муниципальном автопарке компании «Домтрансавто» за руль городского автобуса впервые села женщина-водитель. Новая страница в истории городского транспорта открылась благодаря Татьяне, которая проходит стажировку и уже осваивает управление учебным автобусом.

Сейчас она выходит на линию только в сопровождении наставника, однако в компании уточняют, что после успешного завершения стажировки сможет самостоятельно перевозить пассажиров.

У Татьяны богатый профессиональный опыт — ранее она управляла большегрузными автомобилями и хорошо знакома с особенностями крупногабаритного транспорта. Теперь её задача — применить эти навыки в сфере пассажирских перевозок и освоить все тонкости управления городским автобусом.

В пресс-службе «Домтрансавто» подчеркнули, что Татьяна имеет все шансы стать первой женщиной-водителем общественного транспорта в Нижневартовске. Однако для Югры этот опыт уже не новый: первой женщиной за рулём пассажирского автобуса в регионе стала Бэлла Товсултанова из Ханты-Мансийска, которая по сей день остаётся единственной женщиной-водителем в своём городе.