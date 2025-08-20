Два человека пострадали в ДТП в Нижневартовске

Накануне, 19 августа, в Нижневартовске произошло ДТП с двумя пострадавшими. Об этом сообщает Госавтоинспекция Югры.

«Около 13:40 на улице Авиаторов, 42-летний водитель «Mazda», по предварительным данным, на регулируемом перекрестке, при повороте налево, не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем «Volkswagen», движущимся во встречном направлении прямо. В результате ДТП оба водителя получили травмы», − говорится в сообщении.

Всего за минувшие сутки на окружных дорогах зарегистрировали три ДТП, в которых пострадали четыре человека.