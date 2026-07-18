Более 13 млн рублей могли похитить при исполнении муниципального контракта в Югре

В Нижневартовске задержали руководителя коммерческой организации, которого подозревают в мошенничестве на сумму более 13 млн рублей. В операции участвовали сотрудники ОМОН «Сокол-Югра», региональных управлений ФСБ и МВД. Об этом сообщает пресс-служба администрации Сургута.

«По версии следствия, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью путём обмана и злоупотребления доверием работников муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска», с использованием своего должностного положения, в рамках исполнения муниципального контракта за фактически не выполненные работы, совершил хищение денежных средств в особо крупном размере», – говорится в сообщении.

Предполагается, что преступление совершили несколько человек по предварительному сговору, а руководитель компании использовал свое должностное положение.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Сейчас правоохранители устанавливают возможных соучастников и проверяют его причастность к другим эпизодам.

Напоминаем, ранее в Сургуте подрядчика заподозрили в мошенничестве почти на 2 млн рублей при сносе аварийных домов.