Жителям Югры рассказали, как косметика может стать причиной пожара

Обычная косметика может стать причиной пожара, если хранить ее неправильно. Об этом жителей Югры предупредили специалисты «Центроспас-Югории».

По словам спасателей, особую опасность представляют аэрозольные баллончики – дезодоранты, лаки для волос и другие средства под давлением. Их нельзя оставлять под прямыми солнечными лучами, например, на подоконнике или в салоне автомобиля.

«В их составе присутствуют спирт, газы-пропелленты и другие легковоспламеняющиеся компоненты. Под воздействием высоких температур они могут не просто нагреться, но и взорваться», – пояснили специалисты.

Кроме того, аэрозоли нельзя использовать рядом с открытым огнем, газовой плитой или зажженными свечами. Даже небольшая искра или нагретые пары могут привести к возгоранию.

Спасатели также напоминают, что не стоит распылять аэрозоль на зажигалку или свечу, а использованные баллончики нельзя бросать в костер.

Чтобы избежать происшествий, косметику рекомендуют хранить в прохладном месте, защищенном от солнечных лучей и источников тепла. Лучше всего подойдет закрытый шкаф или ящик, недоступный для детей и домашних животных.