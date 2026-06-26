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Югра проведет международные соревнования по гребле на обласах

Ханты-Мансийск примет международные соревнования «Югорские обласы – 2026»

Югра проведет международные соревнования по гребле на обласах
Фото пресс-службы губернатора Югры

В Ханты-Мансийске 26 и 27 июня пройдет Кубок губернатора Югры по гребле на обласах. На пойме реки Горной соберутся около 270 спортсменов из России, Китая, Ирана, Турции, Марокко и Туниса, сообщает «Стройкомплекс Югры».

Гребля на обласах — уникальный вид спорта, который активно развивают в Югре. Соревнования проводят уже 25 лет, а международный статус турнир получил в 2014 году.

Организаторы подготовили программу не только для спортсменов, но и для гостей. Посетителей ждут мастер-классы, этноярмарка, фотозоны и концерт. Также на площадке проведут дегустацию 5-метрового пирога «Областной деликатес».

Для зрителей организуют бесплатные трансферы до протоки Горной и обратно. Транспорт будет отправляться одновременно от Ледового дворца спорта и гостиницы «Олимпийская».


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Сегодня в 15:50, просмотров: 286, комментариев: 0
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