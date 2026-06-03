Делегация Югры начала работу на ПМЭФ-2026 в Санкт-Петербурге

Делегация Югры во главе с губернатором Русланом Кухаруком прибыла в Санкт-Петербург для участия в XXIX Петербургском международном экономическом форуме. ПМЭФ проходит с 3 по 6 июня 2026 года, сообщает РИЦ «Югра» со ссылкой на правительство региона.

В программе первого дня — выездное заседание рабочей группы «Социальное предпринимательство» комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Эффективная и конкурентная экономика». Оно пройдет 3 июня под председательством Руслана Кухарука.

Участники обсудят развитие сектора негосударственных поставщиков социальных услуг и меры поддержки предпринимателей.

Также в первый день Югра планирует подписать соглашения с Ненецким автономным округом и Московским государственным институтом международных отношений МИД России.

На форуме у главы региона запланированы рабочие встречи с представителями бизнеса и государственных структур. Особое внимание уделят развитию IT-сектора, рациональному использованию природных ресурсов и привлечению инвестиций в регион.

Руслан Кухарук также проведет встречи с представителями федеральных СМИ, где представит стратегические направления развития Югры и расскажет о задачах по формированию благоприятного инвестиционного климата.

Петербургский международный экономический форум является одной из ключевых площадок для обсуждения вопросов глобальной экономики и установления деловых контактов между бизнесом и властью.