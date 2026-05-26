Югра направит 5,7 млрд рублей на подготовку коммунальной инфраструктуры к зиме

В Югре на подготовку коммунальной инфраструктуры к новой зиме направят 5,7 млрд рублей. Масштабная кампания начнется после завершения отопительного сезона, сообщает «Стройкомплекс Югры».

На профильном федеральном штабе вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин подчеркнул, что для всех регионов системной задачей остается снижение аварийности на объектах ЖКХ. Для коммунального комплекса лето станет активной фазой подготовки к зиме.

В 2026 году среди основных проектов — строительство комплекса инженерных сетей для научно-технологического центра «Юнити-Парк» в Сургуте, реконструкция коллектора реки Черной и масштабное строительство сетей в микрорайоне Восточный в Ханты-Мансийске.

В «Стройкомплексе Югры» отмечают, что такие вложения в инженерную инфраструктуру нужны для стабильного прохождения будущих зим, а также для подключения новых жилых и социальных объектов.