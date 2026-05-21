Жителям Югры грозит суд за незаконный вылов краснокнижной рыбы

В Югре будут судить жителя Нижневартовска за незаконную рыбалку на Оби. Как сообщает Уральская транспортная прокуратура, мужчина вместе с сообщником выловил краснокнижного осетра и стерлядь почти на миллион рублей.

«Установлено, что мужчина, находясь в акватории протоки Мега реки Обь Нижневартовского района ХМАО Югры, действуя в группе лиц по предварительному сговору с иным лицом, без соответствующего разрешения, с применением запрещенного орудия лова − с плавной донной сети, являющейся орудием массового истребления водных биологических ресурсов, и маломерного судна с подвесным лодочным мотором, осуществил незаконный вылов двух особей стерляди, одной особи налима и двух особей осетра», − говорится в сообщении.

В отношении вартовчанина утверждено обвинительное заключение сразу по двум статьям − о незаконной добыче водных биоресурсов и незаконном вылове краснокнижных видов.

Во время расследования у фигурантов изъяли лодку, мотор и рыболовную сеть. Они признаны вещественными доказательствами.

Уголовное дело направили в Нижневартовский районный суд для рассмотрения по существу.

При этом уголовное дело в отношении второго участника выделено в отдельное производство. По информации прокуратуры, он скрывался от следствия и сейчас находится под стражей.