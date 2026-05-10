В Сургуте заменят часть старых мусорных контейнеров

В Сургуте и других городах Югры в 2026 году обновят контейнерные площадки для мусора. Региональный оператор АО «Югра-Экология» закупил 1 540 новых контейнеров для твердых коммунальных отходов, часть из которых направят в крупнейшие муниципалитеты округа, включая Сургут, сообщили в компании.

Поставка новых контейнеров пройдет с апреля по июнь 2026 года. В парк поступят 1 240 пластиковых и 300 металлических контейнеров различного объема.

«Наибольшее количество контейнеров получат Сургут, Ханты-Мансийск, Нижневартовск, Нефтеюганск, Нягань, Урай, Югорск, Пыть-Ях, Белоярский, Кондинский район, Покачи и Березовский район. Такое обновление позволит не только заменить изношенные и поврежденные емкости, но и расширить контейнерные площадки в новых и развивающихся микрорайонах», – говорится в сообщении.

В «Югре-Экологии» отмечают, что обновление контейнерного парка проводится ежегодно. С 2020 года в округе заменили почти 19 тысяч контейнеров. Только в 2025 году из-за повреждений и износа пришлось списать 165 емкостей.