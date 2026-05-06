В Сургутском районе возбудили дело после незаконного вылова 261 рыбы в нерестовой зоне

В Сургутском районе возбудили уголовное дело после незаконного вылова рыбы в месте нереста. Речь идет о 58-летнем вахтовике из Самарской области, который, по версии полиции, использовал запрещенное орудие лова. Об этом сообщает РИЦ «Югра» со ссылкой на полицейский главк округа.

По данным правоохранителей, мужчина работал в Сургутском районе вахтовым методом и рыбачил на реке Ай-Юхлыньявин. Для вылова он использовал «паука с подъемником», который относится к запрещенным орудиям.

Как уточнили в полиции, мужчина добыл 261 экземпляр рыбы: 250 сибирских плотвиц, шесть ельцов, трех язей и двух окуней. Ущерб водным биоресурсам оценили более чем в 132 тысячи рублей.

Сам подозреваемый пояснил, что рыба предназначалась для личного потребления. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о незаконной добыче водных биологических ресурсов с применением запрещенных орудий лова в местах нереста.

Сейчас мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. По этой статье ему грозит до двух лет лишения свободы.

В полиции Югры напомнили, что нерестовый запрет на вылов рыбы в округе действует каждый год в весенне-летний период. Использование сетей, подъемников, пауков и других запрещенных снастей, а также рыбалка в нерестовых участках может повлечь административную и уголовную ответственность.