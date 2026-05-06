Непогода затронет Сургут, Нижневартовск, Нефтеюганск и другие города округа

На Югру надвигается непогода. По информации Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 7 мая местами в округе ожидаются сильный ветер, грозы и град. Об этом сообщили в МЧС региона.
Порывы ветра могут достигать 18-23 метров в секунду. Под ухудшение погодных условий попадают Нефтеюганский и Сургутский районы, а также Нефтеюганск, Пыть-Ях, Сургут, Когалым, Нижневартовск, Мегион, Радужный, Лангепас и Покачи.
Спасатели рекомендуют жителям округа соблюдать меры предосторожности:
– обходить шаткие конструкции и линии электропередачи;
– не оставлять автомобили рядом с деревьями и плохо закрепленными объектами;
– по возможности сократить пребывание на улице;
– соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах.
В случае происшествий югорчан просят звонить по номеру 112.