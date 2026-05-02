В Югре открыли более 1300 вакансий с зарплатой от 200 тысяч рублей в апреле

В Югре за апрель 2026 года работодатели открыли более 1300 вакансий с зарплатой от 200 тысяч рублей. Об этом сообщает hh.ru. Для сравнения, медианная предлагаемая зарплата в регионе составила 87 тысяч рублей.

Чаще всего высокий доход в округе предлагают водителям и курьерам — на каждую из этих профессий приходится по 15% всех вакансий с оплатой от 200 тысяч рублей. Еще 12% таких предложений приходится на машинистов.

Наиболее активно высокие зарплаты предлагают компании из сфер строительства, недвижимости, эксплуатации и проектирования — 13% от общего числа таких вакансий. Еще 9% приходится на нефтегазовую отрасль, 6% — на перевозки, логистику, склад и ВЭД, 3% — на автомобильный бизнес.

В числе самых высокооплачиваемых предложений апреля в Югре аналитики назвали вакансию врача стоматолога-ортопеда с зарплатой от 870 тысяч рублей на руки, менеджера по продажам — от 500 тысяч рублей, хирурга-имплантолога — от 400 тысяч рублей.

Также в список вошли директор с зарплатой от 300 тысяч рублей, бетонщик — от 300 тысяч рублей, территориальный менеджер по продажам спецтехники и запчастей — от 300 до 500 тысяч рублей, финансовый советник или вице-президент по работе с состоятельными клиентами — от 300 тысяч рублей до вычета налогов, директор по персоналу — от 300 до 400 тысяч рублей, а также оператор ГРП с доходом от 285 до 435 тысяч рублей на руки.