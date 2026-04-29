В Нижневартовске арестовали руководителя нефтесервисной компании по делу о финансировании экстремизма

В Нижневартовске суд заключил под стражу 45-летнего руководителя коммерческой нефтесервисной организации, которого обвиняют в финансировании экстремистской деятельности. Об этом сообщили в следственном управлении СКР по Югре. Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 282.3 УК РФ.

По версии следствия, обвиняемый вместе с сообщниками выводил крупные суммы через фиктивное премирование сотрудников и фиктивные договоры. Как считают силовики, затем деньги переводили за рубеж и передавали членам запрещенной в России организации для покупки вооружения и снаряжения.

Во время обысков у фигуранта изъяли документы, ценности и другие предметы, которые имеют значение для расследования. Кроме того, на его имущество стоимостью более 1,5 млн рублей наложили арест.

Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства дела и других возможных участников схемы. Материалы для возбуждения уголовного дела поступили из УФСБ России по Тюменской области.