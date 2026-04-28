В Югре второй медицинский теплоход увеличит охват речной помощи до 94 поселков

В Югре в предстоящую летнюю навигацию на маршрут выйдет второй плавучий медицинский комплекс — теплоход «Святитель Лука». Об этом сообщает РИЦ «Югра» со ссылкой на главного врача Центра профпатологии Югры Николая Ташланова . По его словам, в этом сезоне в округе будут работать сразу два медицинских теплохода.

«Появление второй плавполиклиники стало важным этапом в развитии системы здравоохранения Югры. В навигацию в этом году выйдут оба теплохода: один пойдет в южную и восточную части региона, второй – в северную», — сообщил спикер.

За счет второго судна зону охвата планируют увеличить почти вдвое — с 50 до 94 населенных пунктов. Новый теплоход оборудован 25 профильными кабинетами и сможет одновременно принимать до 50 пациентов.

Кроме того, расширение речного медицинского флота позволит увеличить время стоянки в каждом поселке. Это должно сократить очереди и уменьшить спешку при приеме пациентов.

«Наша ключевая задача в рамках реализации нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" — сделать так, чтобы каждый житель Югры, независимо от места проживания, мог своевременно получать квалифицированную помощь. Выявление заболеваний на ранних этапах, когда лечение максимально эффективно, — это прямой путь к повышению качества и продолжительности жизни», — резюмировал Николай Ташланов.

Теплоход длиной 65 метров разработан с учетом требований программы «Доступная среда». Его осадка составляет 1,3 метра, максимальная скорость — 24 километра в час, что позволит заходить в боковые и маловодные притоки Оби и Иртыша. Экипаж судна составят 12 человек, медицинская команда — 26 специалистов.