В Югре за три месяца возместили более 1,5 млрд рублей по делам о налоговых преступлениях

В Югре за первые три месяца 2026 года удалось возместить в бюджет более 1,5 млрд рублей по уголовным делам о налоговых преступлениях. Об этом сообщает ugra-news.ru. Речь идет о сумме скрытых и неуплаченных налогов, а также штрафов и пени.

Как уточняется, расследованием таких дел в следственном управлении СК России по автономному округу занимается второй отдел по расследованию особо важных дел. За этот период следователи завершили пять уголовных дел этой категории, в том числе с направлением материалов в суд с утвержденными прокурорами обвинительными заключениями.

По данным источника, на имущество обвиняемых по делам, которые уже направили в суд, наложили арест на сумму свыше 265 млн рублей.

Сейчас в производстве следователей находятся еще 16 уголовных дел. Они связаны с уклонением от уплаты налогов в крупном и особо крупном размере, сокрытием денежных средств, за счет которых должны взыскиваться налоги, неисполнением обязанностей налогового агента, преднамеренным банкротством и другими преступлениями.

«Цель уголовного преследования за налоговые преступления — не изоляция неплательщика от общества. В первую очередь, оно направлено на восстановление справедливости и возмещение причиненного государству ущерба», — сообщили в пресс-службе регионального управления внутренних дел.