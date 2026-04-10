Югорчане смогут подать проекты на всероссийский конкурс инициативного бюджетирования с 15 апреля

Югорчане смогут принять участие в юбилейном X Всероссийском конкурсе проектов инициативного бюджетирования. Об этом сообщил «Стройкомплекс Югры». Прием заявок откроется 15 апреля и продлится до 30 мая на портале «Мои финансы».

К участию приглашают муниципальные команды, образовательные организации, молодежные объединения и авторов, которые успешно реализовали свои инициативные проекты в 2025 году.

В этом году конкурс пройдет по шести номинациям. Среди них — «Общественное партнерство», «Самый оригинальный проект», «Проект школьного инициативного бюджетирования», «Проект молодежного, студенческого инициативного бюджетирования», «Экологический проект школьного инициативного бюджетирования» и «Вклад проекта школьного инициативного бюджетирования в финансовую культуру граждан».

В «Стройкомплексе Югры» отдельно отметили, что рассчитывают увидеть среди участников проекты по благоустройству, созданию комфортной городской среды и развитию общественных пространств в муниципалитетах округа.

С 1 по 30 июня пройдет этап народного голосования. По его итогам в каждой номинации сформируют шорт-лист из 15 проектов, после чего победителей определит конкурсная комиссия.

Авторы лучших инициатив, занявших первое, второе и третье места, получат дипломы и денежные сертификаты на реализацию будущих проектов. Размер поддержки составит от 50 до 150 тысяч рублей.

В прошлом году в число призеров всероссийского конкурса вошли сразу два проекта из Югры — школьные инициативы из Когалыма и Пыть-Яха.