Жителям ХМАО дали рекомендации, как избежать пожаров и травм в церквях на Пасху

В преддверии православной Пасхи, которая в 2026 году отмечается 12 апреля, специалисты КУ «Центроспас-Югория» напомнили жителям округа правила безопасного поведения во время богослужений. Как сообщили в учреждении, в праздничные дни возрастает риск возгораний из-за большого количества зажженных свечей и скопления людей в храмах.

Так, основные правила безопасного поведения во время богослужений:

− свечи в ходе богослужений следует держать подальше от легковоспламеняющихся предметов и одежды окружающих;

− будьте осторожны при зажигании свечей с подсвечников, закатывайте рукава одежды;

− под свечой держите кусок картона, чтобы горячий воск не попал на кожу, и вы не уронили горящую свечу на одежду;

− женщинам и девочкам следует подвязать крепко платки и убрать волосы, уменьшая риск падания их на огонь свечи при наклоне головы;

− следите за детьми, чтобы они не поставили горящую свечу рядом с вашей одеждой;

− старайтесь соблюдать расстояние от других прихожан, не толпитесь в одном месте.

«Если на человеке вспыхнула одежда, нужно как можно быстрее погасить пламя. Постарайтесь потушить ее. Для этого можно использовать любую плотную ткань. Здесь следует быть особо осторожным: не закрывайте человеку голову − это может привести к ожогу дыхательных путей. «Высокая температура воздействует на кожу тем губительнее, чем дольше и плотнее прижата к ней тлеющая одежда», − советуют специалисты.

Если одежда загорелась на вас, спасатели советуют не паниковать и не бежать − это только усилит пламя. Чтобы его сбить, нужно упасть на землю и кататься, а также постараться как можно быстрее снять горящую одежду. После ликвидации огня необходимо обратиться за медицинской помощью.