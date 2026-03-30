Власти Югры проведут 17 апреля ярмарку трудоустройства в 18 муниципалитетах

17 апреля в Югре пройдет первый этап всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Об этом сообщил РИЦ «Югра». Площадки откроются одновременно в 18 муниципалитетах региона, во всех территориальных центрах занятости населения.

Жители округа смогут познакомиться с вакансиями организаций из разных секторов экономики — от малого и среднего бизнеса до крупных компаний, а также лично пообщаться с работодателями. Ярмарка станет площадкой для поиска работы, получения информации о рынке труда и карьерных возможностях.

Одной из ключевых частей программы станет Фестиваль профессий. Посетителям расскажут о рабочих специальностях, которые востребованы сейчас и сохранят спрос в будущем. Кроме того, югорчане смогут побывать на экскурсиях по мастерским учреждений профобразования, принять участие в мастер-классах, викторинах и круглых столах, а также пообщаться с представителями учебных заведений округа.

Также на ярмарке будут консультировать по вопросам повышения квалификации, обучения и переподготовки по востребованным направлениям.

Информацию о площадках проведения разместили на интерактивном портале департамента труда и занятости населения Югры.