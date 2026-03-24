В Югре продолжаются рейды полиции по соблюдению миграционных законов

В Югре полицейские за четыре дня рейдов составили 400 административных протоколов о нарушении миграционного законодательства и возбудили 57 уголовных дел. Об этом сообщил РИЦ «Югра» со ссылкой на ГУ МВД по ХМАО - Югре. В полицейском главке уточнили, что значительная часть нарушений связана с порядком въезда, выезда и пребывания иностранцев в России.

По данным ведомства, 199 протоколов составили по статьям о нарушении правил въезда, выезда и пребывания, еще 34 — по нарушениям в сфере трудовых отношений. Также 18 иностранцев уличили в предоставлении ложных сведений при миграционном учете, а троих привлекли к ответственности за уклонение от исполнения административного наказания.

В ходе рейдов силовики выявили 30 случаев фиктивной регистрации граждан России и иностранцев по месту жительства, 21 случай фиктивной постановки на миграционный учет, пять эпизодов изготовления поддельных документов и один случай незаконной организации миграции.

К ответственности привлекают и жителей округа. Так, в Нефтеюганске 51-летнюю женщину заподозрили в фиктивной регистрации 11 иностранцев без предоставления жилья. В поселке Зеленоборск Советского района выявили факт фиктивной постановки на учет целой семьи иностранцев.

В МВД сообщили, что с начала операции принято 88 решений об административном выдворении иностранцев за пределы России. Нарушителей поместили в центр временного содержания в Сургуте, 22 человека уже покинули страну, еще по одному человеку исполнено решение о депортации.

Кроме того, всем нарушителям запретят въезд в Россию на срок от 5 до 10 лет. Еще шести иностранцам сократили сроки пребывания в стране, также направлено 85 представлений о неразрешении въезда.