Власти Югры изменят порядок учета жилья после введения электронных паспортов домов

В Югре готовят изменения в региональное жилищное законодательство после запуска новых федеральных правил учета жилья. Об этом сообщил канал «Стройкомплекс Югры» со ссылкой на департамент ЖКК и энергетики. Теперь каждый многоквартирный дом в России получает электронный паспорт, а государственный учет жилфонда ведется через систему ГИС ЖКХ.

Для выполнения этих требований правительство округа внесет на рассмотрение думы Югры проект изменений в региональный закон. Документ предусматривает расширение полномочий правительства региона в сфере технического учета жилья.

В частности, власти Югры смогут самостоятельно устанавливать порядок технического учета жилых домов на территории округа, в том числе определять, как и в какие сроки объекты ставятся на учет. Кроме того, регион возьмет под контроль инвентаризацию и паспортизацию жилфонда, то есть системную проверку и документирование состояния каждого дома.

Также правительство округа будет организовывать и вести архив технической документации на все объекты жилфонда. Предполагается, что это обеспечит надежное хранение данных о домах и доступ к ним.

Как отмечается в сообщении, государственный учет жилья поможет решать проблему самовольных перепланировок и реконструкций в многоквартирных домах и сделает проживание безопаснее. Кроме того, у властей появится полная и актуальная картина состояния жилья, что важно для планирования капремонта и расселения аварийных домов.