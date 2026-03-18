Рейсы из Ханты-Мансийска в Сухум возобновятся с 25 апреля

Из Ханты-Мансийска вновь можно будет улететь в Сухум: рейсы в Абхазию стартуют уже 25 апреля. Об этом сообщил Telegram-канал «Стройкомплекс Югры» со ссылкой на «Юграавиа». Там уточнили, что в прошлом году летние перелеты по этому направлению были востребованы, поэтому в новом сезоне маршрут запускают раньше обычного.

Полеты будет выполнять авиакомпания «РусЛайн» по понедельникам и субботам. Время в пути составит 6 часов 5 минут, включая техническую посадку в Саратове на 35 минут. На линии задействуют самолет Bombardier CRJ100/200, рассчитанный на 50 мест.

По субботам рейс 7R-397 из Ханты-Мансийска будет вылетать в 05:05 и прибывать в Сухум в 09:10. По понедельникам отправление запланировано на 13:20, прилет — на 17:25. Обратный рейс 7R-398 по субботам будет вылетать из Сухума в 11:05 и прибывать в Ханты-Мансийск в 18:45. По понедельникам вылет назначен на 18:25, прилет — на 02:05.

Полетная программа продлится до 28 сентября. Стоимость билета начинается от 7 511 рублей в одну сторону, при этом в тариф уже включен багаж до 10 килограммов.