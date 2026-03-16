Суд Югры обязал дилера HAVAL вернуть покупателю из Пыть-Яха более 3,2 млн рублей

Пыть-Яхский городской суд обязал официального дилера HAVAL вернуть покупателю более 3,2 млн рублей за автомобиль и дополнительное оборудование после выявления существенного недостатка. Об этом сообщил Telegram-канал «Суды Югры».

Как следует из материалов дела, в конце 2023 года житель Пыть-Яха купил у дилера автомобиль за 3 179 000 рублей и дополнительное оборудование еще на 86 000 рублей. Гарантия на машину составляла 3 года или 150 000 километров пробега.

Во время гарантийного срока у автомобиля выявили серьезную неисправность. Владелец 3-4 раза обращался к дилеру, машину ремонтировали по гарантии, однако проблема каждый раз возвращалась. В конце 2024 года покупатель направил продавцу претензию с требованием заменить автомобиль, но ответа не получил.

По требованию суда по делу провели экспертизу. Она показала наличие масштабных производственных дефектов. После этого суд признал недостаток существенным и расторг договор купли-продажи.

С дилера в пользу потребителя взыскали 3 265 000 рублей стоимости автомобиля и оборудования, убытки за техобслуживание, 75 000 рублей компенсации морального вреда, почти 1,8 млн рубля штрафа, а также расходы на госпошлину, юридические услуги и экспертизу. В остальной части иска суд отказал.

Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.