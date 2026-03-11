​Югра открыла прием предложений по благоустройству общественных пространств на 2027 год

В Югре начался прием предложений по благоустройству общественных пространств на 2027 год. До 26 марта жители региона могут предложить территории, которые, по их мнению, нуждаются в обновлении, сообщил Telegram-канал «Стройкомплекс Югры».

Речь идет о парках, скверах, детских и спортивных площадках, дворах и других общественных пространствах. Если инициатива пройдет проверку, ее включат в перечень объектов для всероссийского голосования, которое пройдет с 21 апреля по 12 июня.

Именно по итогам этого голосования определят территории, которые будут благоустраивать в следующем году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

Подать заявку можно через портал «Госуслуги». Для этого нужно перейти по специальной ссылке, нажать кнопку «Добавить свое предложение», указать адрес объекта, название и описание проекта, а затем отправить заявку на проверку. Следить за ее статусом можно в разделе «Мои мероприятия». Подать предложение может любой житель Югры старше 14 лет, но только один раз.

В прошлом году по проекту «Формирование комфортной городской среды» в регионе обновили 73 территории. Две из них стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В 2026 году в округе также планируют благоустроить 73 пространства.