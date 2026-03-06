Синоптики и ученые предупредили о раннем сезоне клещей в Югре

В Югре сезон клещей может начаться раньше обычного: первые случаи активности ожидаются уже в конце марта. Такой прогноз корреспонденту СИА-ПРЕСС дали ученые Пермского Политеха.

«Если снег сойдет рано и установится теплая погода, клещи на Урале и в Сибири могут активизироваться уже в конце месяца», ‒ указали эксперты.

Обычно паразиты активизируются при прогреве почвы до +1, +5 °C: на юге России ‒ в апреле, в средней полосе ‒ в мае, а в северных регионах ‒ ближе к лету.

В Роспотребнадзор Югры подтверждают: готовиться к встрече с клещами необходимо уже сейчас. По данным ведомства, из-за ранней весны насекомые могут выйти из спячки раньше обычного, поэтому жителям округа стоит быть особенно внимательными во время прогулок на природе и поездок на дачи.

Статистика прошлого года показывает, что проблема для региона остается серьезной. По данным врачей Сургутского травмцентра, с апреля 2025 года обратились 470 человек после присасывания клещей, из них 42 ‒ дети. Для сравнения, годом ранее было зарегистрировано 333 обращения, в том числе 33 детских случая.

В Сургуте в 2025 году с начала летнего сезона зарегистрировали 347 случаев присасывания клещей.

«В целом по округу зарегистрировано 6 856 обращений в 22-х муниципалитетах, сообщает Роспотребнадзор. Больше всего укушенных клещами ‒ в Октябрьском районе, Ханты-Мансийске и Нижневартовске», ‒ говорится в соцсетях Сургутского травмцентра.

Эксперты ПНИПУ предупреждают: клещи опасны прежде всего риском заражения клещевым вирусным энцефалитом. По итогам 2025 года в России зарегистрировано 2 308 случаев заболевания. Инфекция поражает нервную систему и может приводить к тяжелым последствиям: тремору, параличам, нарушению координации, высокой температуре и сильным головным болям.

Напомним, в Югре в 2025 году первые клещи проснулись в апреле. Первым пострадавшим от укуса стал житель Нягани.