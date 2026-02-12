Итоги навигации-2025 «Северречфлота» в Югре: 367 тысяч пассажиров и планы пополнения флота в 2026 году

АО «Северречфлот» подвело итоги навигации-2025 и приступило к подготовке флота к новому сезону. Об этом сообщил телеграм-канал «Стройкомплекс Югры».

По данным перевозчика, за сезон в пункты назначения доставили более 367 тысяч пассажиров. Также выполнено 8 411 рейсов — это на 200 больше, чем годом ранее. Протяженность маршрутной сети по рекам Югры и Ямала составила 4 294 км.

В навигацию на линиях работали 37 пассажирских судов — от скоростных «Метеоров» и «Восходов» до судов на воздушной подушке. Для пассажиров на причалах использовали восемь плавучих вокзалов с теплыми залами ожидания.

Сейчас, как отмечается в сообщении, в затонах идет плановый судоремонт, чтобы весной техника вышла в рейсы в исправном состоянии.

Также в сентябре 2025 года в речных портах Ханты-Мансийска, Приобья и Салехарда начали работать терминалы самообслуживания. Они принимают бесконтактную оплату банковскими картами и по QR-коду.

В планах на 2026 год — пополнение флота: ожидается поступление четырех новых судов на воздушной подушке вместимостью по 15 мест. Их планируют вывести на маршруты в Нижневартовском и Березовском районах. В публикации подчеркивается, что обновление флота государственной компании позволяет системно обеспечивать круглогодичную транспортную доступность отдаленных поселков.