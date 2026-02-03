В Югре прокуратура взыскала в интересах пенсионера 1,2 млн украденных рублей

Прокуратура Нижневартовска через суд добилась взыскания денег, похищенных у пенсионера телефонными мошенниками. Как сообщает надзорный орган, в июле 2024 года мужчина лишился своих накоплений — злоумышленники похитили у него более 1,2 млн рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («мошенничество»). В ходе расследования правоохранители выяснили, что похищенные средства поступили на банковский счет жителя Пензенской области.

Для защиты прав пенсионера прокурор обратился в Иссинский районный суд Пензенской области с иском о взыскании неосновательного обогащения на сумму похищенных средств. Суд требования удовлетворил.

Прокуратура заявила, что проконтролирует своевременное исполнение судебного решения.