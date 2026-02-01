16+
​Хоккейный клуб «Югра» повторил рекорд ВХЛ по матчам без пропущенных шайб

ХК «Югра» стал второй командой в истории ВХЛ с серией из 15 «сухих» матчей

​Хоккейный клуб «Югра» повторил рекорд ВХЛ по матчам без пропущенных шайб
Фото: ХК «Югра» / t.me/ugrahc

Хоккейный клуб «Югра» повторил рекорд ВХЛ, став второй командой в истории лиги, сумевшей провести 15 матчей регулярного чемпионата без единой пропущенной шайбы. Об этом сообщили в телеграм-канале «Югра. Официально».

Ранее подобного результата добивалось только петербургское «Динамо» в сезоне 2017/2018. Историческую отметку «Югра» оформила в игре против «Зауралье», одержав победу со счетом 4:0.

«Упорное противостояние не подарило болельщикам шайб в первом периоде. Но уже во втором игровом отрезке «Югра» смогла добиться своего, благодаря шайбе Александра Кирпичникова, отличившегося в первой же игре после возвращения в стан «мамонтов». На экваторе встречи ворота соперника поразил Максим Мальцев, а еще через три минуты Александр Подкорытов установил на табло счет - 0:3. В третьем периоде счет до разгромного довел все тот же 17 номер «Югры», записав дубль в свой актив. Владислав Сухачев не позволил поразить свои ворота, «засушив» очередной матч», – рассказали в телеграм-канале «ХК «Югра».

Напоминаем, Югра впервые станет площадкой для первенства России по дзюдо.


Сегодня в 15:20, просмотров: 254, комментариев: 0
