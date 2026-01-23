В ЮГУ в рамках нацпроекта «Семья» открыта комната матери и ребенка

16+
В ЮГУ открыта комната матери и ребенка, чтобы преподаватям с детьми было проще работать

В ЮГУ открыта комната матери и ребенка, чтобы преподаватям с детьми было проще работать
Фото t.me/kuharuk_ruslan

В ЮГУ в рамках нацпроекта «Семья» созданы комната матери и ребенка и группа кратковременного пребывания детей. Об этом сообщил губернатор Руслан Кухарук по итогам посещения Югорского государственного университета. По его словам, эти площадки должны помочь молодым родителям, а также преподавателям с маленькими детьми, совмещать учебу и работу с материнством и отцовством в более комфортных условиях.

Губернатор отметил, что пообщался с детьми и их родителями. Он поздравил с двухлетием мальчика по имени Дима и его маму Любовь — студентку второго курса Высшей нефтяной школы ЮГУ.

Глава региона выразил уверенность, что комната матери и ребенка станет востребованным пространством для студенческих семей. В дальнейшем, уточнил он, молодые родители смогут получать там консультации профильных специалистов и участвовать в групповых и индивидуальных мероприятиях, направленных на развитие ребенка. Кухарук также заявил, что считает важным создать подобные центры поддержки во всех вузах региона.


23 января в 17:43
