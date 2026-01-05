16+
​До 25 января в Югре принимают заявки на конкурс инициативного бюджетирования. За пять лет поддержку получили 291 идея

Прием заявок на конкурс инициативных проектов в Югре продолжается

​До 25 января в Югре принимают заявки на конкурс инициативного бюджетирования. За пять лет поддержку получили 291 идея
Фото: Центр инициативного бюджетирования Югры

В Югре продолжается прием заявок на региональный конкурс инициативных проектов. Муниципалитеты смогут подать документы до 25 января, а жители округа – поддержать понравившиеся идеи в ходе онлайн-голосования, которое пройдет с 31 января по 14 февраля.

«В 2026 году размер субсидии из бюджета автономного округа муниципальным образованиям составляет 115 млн рублей, на реализацию одной идеи округ предоставляет до 10 миллионов рублей – до 70 % от стоимости проекта», – сообщает Центр инициативного бюджетирования Югры.

За пять лет существования конкурса финансовую поддержку получили 291 инициативный проект. Жители региона традиционно активно участвуют в голосовании: в 2025 году за проекты было отдано более 267 тысяч голосов, отмечает Центр.

Напоминаем, что региональный конкурс проходит в онлайн-формате на электронной площадке isib.myopenugra.ru.


Сегодня в 16:25
